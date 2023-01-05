https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskanini-kabul-etti-secim-basliklardan-bir-tanesiydi-1065431947.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüda-Par Genel Başkanı'nı kabul etti: 'Seçim başlıklardan bir tanesiydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüda-Par Genel Başkanı'nı kabul etti: 'Seçim başlıklardan bir tanesiydi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Yapıcıoğlu görüşmeye dair "Birkaç başlığımız vardı... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T21:20+0300

2023-01-05T21:20+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

hüda-par

ittifak

zekeriya yapıcıoğlu

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AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ittifaka dahil olabiliriz" sözlerinin hatırlatılması ve bu görüşmenin bir ittifak görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, bugün detaylı bir açıklama yapamayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi" diye konuştu."Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz" denilmesi üzerine Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu aktardı."Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız" dedi.HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Seçim tarihi de konuşulmaya başlandı, karar aşamasına ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler?" sorularına karşılık, seçim tarihinin henüz netleşmediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Hangi ittifaka kendinizi yakın görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Zaman gösterecek" karşılığını verdi.Zekeriya Yapıcıoğlu, "Millet İttifakı'ndan da bir teklif var mı?" sorusu üzerine, "Detaylara şimdi girmeyeyim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer takip ederseniz kimlerle, hangi partilerle görüştüğümüzü ya da bundan sonra kimlerle görüşeceğimizi net bir şekilde görürsünüz" ifadesini kullandı.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir başka soru üzerine, görüşmede detayların konuşulmadığını, verilmiş bir karar yokken bu detaylara girmenin doğru olmayacağını kaydetti.

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recep tayyip erdoğan, hüda-par, ittifak, zekeriya yapıcıoğlu