https://sputniknews.com.tr/20230105/bosna-hersekte-ikinci-dunya-savasindan-kalma-ucak-bombasi-imha-edildi-1065401696.html
Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası imha edildi
Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası imha edildi
Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık uçak bombası imha edildi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T05:45+0300
2023-01-05T05:45+0300
2023-01-05T05:45+0300
dünya
bosna hersek
bomba
imha
ikinci dünya savaşı
avrupa
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Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka kentindeki Suturlija Nehri'nde bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 50 kilogram ağırlığındaki uçak bombası imha edildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Sivil Koruma Daire Şefi Dragan Babic, bomba imha işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını aktardı.Bomba ihbarının 3 hafta önce yapıldığını belirten Babic, "İhbar doğrultusunda öncelikle bombanın konumunu tespit ettik. Akabinde gerekli hazırlıkları tamamladık" diye konuştu. Babic, imha sırasında güvenlik önlemleri kapsamında civardaki 30 hanenin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220331/kolnde-bulunan-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-imha-edildi-1055217520.html
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bosna hersek, bomba, imha, ikinci dünya savaşı, avrupa
bosna hersek, bomba, imha, ikinci dünya savaşı, avrupa
Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası imha edildi
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Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık uçak bombası imha edildi.
Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka kentindeki Suturlija Nehri'nde bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 50 kilogram ağırlığındaki uçak bombası imha edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sivil Koruma Daire Şefi Dragan Babic, bomba imha işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını aktardı.
Bomba ihbarının 3 hafta önce yapıldığını belirten Babic, "İhbar doğrultusunda öncelikle bombanın konumunu tespit ettik. Akabinde gerekli hazırlıkları tamamladık" diye konuştu.
Babic, imha sırasında güvenlik önlemleri kapsamında civardaki 30 hanenin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.