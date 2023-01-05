https://sputniknews.com.tr/20230105/bm-genel-sekreteri-yelenovkadaki-gozalti-merkezinin-bombalanmasini-sorusturma-misyonunu-lagvetti-1065437862.html

BM Genel Sekreteri, Yelenovka'daki gözaltı merkezinin bombalanmasını soruşturma misyonunu lağvetti

BM Genel Sekreteri, Yelenovka'daki gözaltı merkezinin bombalanmasını soruşturma misyonunu lağvetti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka kentindeki gözaltı merkezinin bombalanmasıyla ilgili gerçekleri ortaya... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T23:38+0300

2023-01-05T23:38+0300

2023-01-05T23:42+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

bm

birleşmiş milletler (bm)

donetsk halk cumhuriyeti

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in yaptığı açıklamaya göre Genel Sekreter Antonio Guterres’in DHC’nin Yelenovka kentinde Ukraynalı esirlerin tutulduğu gözaltı merkezinin bombalanmasıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarması gereken misyonu, olay yerine ulaştırma imkanı olmadığından lağvetmeye karar verdi.Dujarric, “Genel Sekreter, 29 Temmuz 2022'de Yelenovka'da meydana gelen olaylarla ilgili gerçekleri araştırma misyonunu, olay yerine göndermek için koşulların olmaması nedeniyle dağıtmaya karar verdi” vurgusunu yaptı.Sözcü ayrıca BM’nin yeterli güvenlik garantilerinin olduğunu hissettiği anda, grubun yeniden toplanacağını sözlerine ekledi.Geçen yıl 29 Temmuz'da Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yelenovka yerleşiminde bulunan, Ukraynalı esirlerin tutulduğu gözaltı merkezine düzenlediği füze saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda 50 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 193 kişinin yaralandığını bildirmişti. Olay yerinde ABD yapımı HIMARS sisteminden ateşlenen merminin parçaları bulunmuştu.DHC lideri Deniz Puşilin, yaptığı açıklamada gözaltı merkezine saldırının, özellikle Azov militanlarının ifade vermeye başladığı için kasten yapıldığını belirtmişti.

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), donetsk halk cumhuriyeti