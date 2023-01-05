https://sputniknews.com.tr/20230105/bilisim-ogretmenleri-platformu-her-okula-en-az-bir-bilisim-rehber-ogretmeni-istiyoruz-1065418701.html

Bilişim Öğretmenleri Platformu: ‘Her okula en az bir bilişim rehber öğretmeni istiyoruz’

Bilişim Öğretmenleri Platformu: ‘Her okula en az bir bilişim rehber öğretmeni istiyoruz’

Bilişim Öğretmenleri Platformu sözcüsü Özlem Gültekin, atama konusunda yaşadıkları sorunları “Son öğretmen atamalarında 112 kontenjan verilmiş bir branşız... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T14:21+0300

2023-01-05T14:21+0300

2023-01-05T14:21+0300

seyir hali

radyo

bilişim teknolojileri öğretmenleri

milli eğitim bakanlığı

atama

istihdam

okul

öğrenci

proje

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Bilişim Öğretmenleri Platformu: ‘Her okula en az bir bilişim rehber öğretmeni istiyoruz’ Bilişim Öğretmenleri Platformu: ‘Her okula en az bir bilişim rehber öğretmeni istiyoruz’

Bilişim Öğretmenleri Platformu sözcüsü Özlem Gültekin, bilişim teknoloji öğretmenlerinin atama sayılarındaki azlığı, bilişim eğitiminin önemini ve atanan öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Bilişim teknolojileri öğretmenlerine ayrılan kontenjanın azlığına dikkat çeken Gültekin, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan taleplerini ileterek, “21. yüzyılda teknoloji çağında hayatımız teknoloji olmuşçasına yaşarken teknolojinin de eğitim öğretim alanına girmiş olması yadsınamaz bir gerçektir. Bizler son öğretmen atamalarında 112 kontenjan verilmiş bir branşız. Bu sayının altını önemle çizmek istiyoruz. Eğitimde daha derin yaralar oluşturmadan önümüzdeki atama döneminde özellikle 2022 KPSS puanı ile yapılacak olan ilk atamalarda biz 5 bin gibi bir bilişim teknolojileri kontenjanıyla bu açığın telafi edilmesini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemle ve ısrarla talep ediyoruz. Şu anda bizi dinleyen herkesi de bize destek olmaya çağırıyoruz” şeklide konuştu.‘Tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmek için teknoloji dersinin kazanımları çok önemli’Gültekin, teknoloji yetilerinin çocuklar için önemini vurgulayarak “Çocuklar teknolojinin içine doğuyor, biliyorsunuz. Bu anlamda artık dijital okur yazar çocuklar yetiştirmemiz gereği ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu kavramdan tutun, tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmek için teknoloji dersinin kazanımları çok önemli. Bilişim Teknolojileri dersi her kademede bulunması zorunlu ve tek uzmanı eğitim fakültesi bilişim teknolojileri öğretmenliğinden mezun bilişim öğretmenleridir. Bizim dersimizin yetkinlikleri ve becerileri yalnızca bir sertifika, kurs veya katılım belgesi gibi belgelerle verilecek bir branş olmadığını da söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Proje yarışmalarında bilişim teknolojileri öğretmenleri önemli bir rol oynamaktadır’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 1 Milyon İstihdam Projesi’ni hatırlatan Gültekin, teknoloji proje yarışmalarında bilişim teknolojileri öğretmenlerinin rolünü anlattı, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ kapsamında 2023 senesinde oldukça yüklü sayıda bilişimci istihdamı açıklaması üzerine akıllara Bilişim Teknolojileri dersinin eğitim kademelerindeki yeri akla geliyor. Teknofest, TÜBİTAK ve çeşitli kurumların düzenlemiş olduğu teknoloji konulu proje yarışmalarında öğrencilere ve öğretmenlere rehberlik yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri arka planda önemli bir rol oynamaktadır. Sadece proje zamanı değil, sürecin tümünün koordinesinde de ihtiyaç duyuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı atamalarındaki kontenjan sayısı yapılan çalışmalarla maalesef tutarsız hale geliyor. Son 4-5 atama sürecinde girilen atamaya oranla bilişim teknolojileri öğretmenlerine verilen atama sayısı teknolojinin dünyada çağ atladığı dönemde gülünç bir hal almakta” dedi.‘Pandemi döneminde 50 gibi üzücü bir sayıyla kontenjan verildi’Gültekin, bilişim teknolojileri öğretmenlerine verilen kontenjanlara ve atanan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile tanıştık. Bu sürecin kahramanı olan, altyapısını kuran, başını çeken bilişim teknolojileri öğretmenlerine o dönem yalnızca 50 gibi üzücü bir sayıyla kontenjan verildi. Bunu takip eden atamada 112 verildi. Miktarsal düşüş bölüm mezunlarını oldukça meşakkatli bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Branşımızın taban puanı 87.03 ile kapattı. Bu puan aslında 89-90 gibi ortalamalarda seyrediyor. 90 puan aldığımız zaman atanamama ihtimali ile karşı karşıya kaldığımız gibi bu süreci ‘atanabilecek miyiz’ kaygısıyla geçiriyor. Kendi atandıkları okullarda görev yapan öğretmenlerimiz görev yaptıkları okul dışında ortalama 3-5 arasında okulla ilgilenmeleri gerekiyor. Bizler her okula en az bir bilişim teknolojileri rehber öğretmeni istiyoruz. Bu kadar ihtiyaç var, bir öğretmene bu kadar iş yükü binerken neden biz bilişim öğretmenleri sancılı dönemler geçiriyoruz. Bizlerin dersine ücretli adı altında branş dışı öğretmenler veya branş mezunu arkadaşlarımız derslerimize giriyorlar” şeklinde konuştu.

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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