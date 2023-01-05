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https://sputniknews.com.tr/20230105/biden-temsilciler-meclisinde-baskan-secilememesi-ulke-icin-iyi-bir-goruntu-degil-1065399420.html
Biden: Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilememesi ülke için iyi bir görüntü değil
Biden: Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilememesi ülke için iyi bir görüntü değil
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanının seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü olmadığını"... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T02:13+0300
2023-01-05T02:13+0300
dünya
joe biden
abd
abd temsilciler meclisi
beyaz saray
kevin mccarthy
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu."Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum" diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.McCarthy, üç oylamada da partisinden yeterli desteği alamadı8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresi'nin 2 yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.Temsilciler Meclisinde yapılan 3 tur oylamada da üyeler Meclis Başkanını seçememiş, 4'üncü oylama 4 Ocak'a ertelenmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/abd-temsilciler-meclisinde-baskan-secimi-icin-6-tur-oylamadan-da-sonuc-cikmadi-1065398098.html
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joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, beyaz saray, kevin mccarthy
joe biden, abd, abd temsilciler meclisi, beyaz saray, kevin mccarthy

Biden: Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilememesi ülke için iyi bir görüntü değil

02:13 05.01.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanının seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum" diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.
Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

McCarthy, üç oylamada da partisinden yeterli desteği alamadı

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresi'nin 2 yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.
Temsilciler Meclisinde yapılan 3 tur oylamada da üyeler Meclis Başkanını seçememiş, 4'üncü oylama 4 Ocak'a ertelenmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.
3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.
ABD Temsilciler Meclisi , Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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