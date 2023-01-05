https://sputniknews.com.tr/20230105/beyaz-saray-yakinlarinda-evsiz-bir-adamin-cesedi-bulundu-1065401565.html
Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu
Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu
ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Beyaz Saray yakınlarında sabah saatlerinde evsiz bir adamın cesedi bulundu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T04:45+0300
2023-01-05T04:45+0300
2023-01-05T04:45+0300
dünya
abd
beyaz saray
evsiz
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063457229_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca3dd97f5471fa590731cfd412216af.jpg
ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarındaki The Ellipse adlı çimenlik alanın 15. Cadde Kuzeybatı 200’üncü blok tarafından sabah saatlerinde evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu. Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah koşuya çıkan bir kişinin ihbarı üzerine evsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı aktarılarak, ihbara ABD Park Polisi ve Gizli Servis’in yerel saatle 10.00 sularında yanıt verdiği ifade edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmaya MPD liderlik ederken, kurbanın başka bir evsiz adam tarafından metal boru ile öldürüldüğü düşünülüyor. Polis, olay yerini geçici süreliğine kordon altına alarak, yaya ve araç trafiğine kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/kraliyet-ailesinden-bile-zengin-basbakanin-bir-evsize-ne-isle-mesgulsun-diye-sormasi-tepki-cekti-1065018540.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063457229_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_fa155c2c8f77a3d1c854088146b6042c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyaz saray, evsiz, ceset
abd, beyaz saray, evsiz, ceset
Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu
Abone ol
ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Beyaz Saray yakınlarında sabah saatlerinde evsiz bir adamın cesedi bulundu.
ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarındaki The Ellipse adlı çimenlik alanın 15. Cadde Kuzeybatı 200’üncü blok tarafından sabah saatlerinde evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.
Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah koşuya çıkan bir kişinin ihbarı üzerine evsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı aktarılarak, ihbara ABD Park Polisi ve Gizli Servis’in yerel saatle 10.00 sularında yanıt verdiği ifade edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmaya MPD liderlik ederken, kurbanın başka bir evsiz adam tarafından metal boru ile öldürüldüğü düşünülüyor.
Polis, olay yerini geçici süreliğine kordon altına alarak, yaya ve araç trafiğine kapattı.