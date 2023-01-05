https://sputniknews.com.tr/20230105/belcikada-kopek-saldirisina-ugrayan-bebegin-kolu-ve-bacagi-kesildi-1065396762.html

Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi

Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi

Belçika'da 1.5 yaşındaki bebek, annesinin köpeğinin saldırısında ağır yara alınca kolundan ve bacağından oldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T00:30+0300

2023-01-05T00:30+0300

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dünya

belçika

köpek

ledegem

bebek

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Belçika basınındaki haberde, ülkenin batısındaki Ledegem kasabasında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı yaşayan bebeğin, annesinin köpeğinin saldırısına uğradığı ifade edildi.Adı açıklanmayan bebeğin babasında kaldığı, sabah saatlerinde annesinin köpeğiyle çocuğu görmeye gittiği belirtilen haberde, o sırada "bull terrier" cinsi köpeğin nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırganlaşarak bebeğin üzerine atıldığı bildirildi.Bebeğin aldığı yaraların ağır olduğu, bu nedenle kaldırıldığı hastanede bir kolu ve bir bacağının kesildiği açıklandı.Olayda babanın da bir parmağının koptuğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/kopek-saldirisinda-sac-derisi-koptu-1064666193.html

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