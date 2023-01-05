https://sputniknews.com.tr/20230105/belcikada-kopek-saldirisina-ugrayan-bebegin-kolu-ve-bacagi-kesildi-1065396762.html
Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
Belçika'da 1.5 yaşındaki bebek, annesinin köpeğinin saldırısında ağır yara alınca kolundan ve bacağından oldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T00:30+0300
2023-01-05T00:30+0300
2023-01-05T00:33+0300
dünya
belçika
köpek
ledegem
bebek
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Belçika basınındaki haberde, ülkenin batısındaki Ledegem kasabasında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı yaşayan bebeğin, annesinin köpeğinin saldırısına uğradığı ifade edildi.Adı açıklanmayan bebeğin babasında kaldığı, sabah saatlerinde annesinin köpeğiyle çocuğu görmeye gittiği belirtilen haberde, o sırada "bull terrier" cinsi köpeğin nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırganlaşarak bebeğin üzerine atıldığı bildirildi.Bebeğin aldığı yaraların ağır olduğu, bu nedenle kaldırıldığı hastanede bir kolu ve bir bacağının kesildiği açıklandı.Olayda babanın da bir parmağının koptuğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/kopek-saldirisinda-sac-derisi-koptu-1064666193.html
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belçika, köpek, ledegem, bebek
Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
00:30 05.01.2023 (güncellendi: 00:33 05.01.2023) Abone ol
Belçika'da 1.5 yaşındaki bebek, annesinin köpeğinin saldırısında ağır yara alınca kolundan ve bacağından oldu.
Belçika basınındaki haberde, ülkenin batısındaki Ledegem kasabasında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı yaşayan bebeğin, annesinin köpeğinin saldırısına uğradığı ifade edildi.
Adı açıklanmayan bebeğin babasında kaldığı, sabah saatlerinde annesinin köpeğiyle çocuğu görmeye gittiği belirtilen haberde, o sırada "bull terrier" cinsi köpeğin nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırganlaşarak bebeğin üzerine atıldığı bildirildi.
Bebeğin aldığı yaraların ağır olduğu, bu nedenle kaldırıldığı hastanede bir kolu ve bir bacağının kesildiği açıklandı.
Olayda babanın da bir parmağının koptuğu ifade edildi.