https://sputniknews.com.tr/20230105/bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1065414321.html
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:23+0300
2023-01-05T13:23+0300
2023-01-05T13:25+0300
türkiye
bedelli askerlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/25/1036542592_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fd026c59edc202a5bcbb20ce93e77f7a.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0.388581 olarak belirlendi.Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi.Hesaplama formülü ise şöyle:240000 x 0,388581= 93.259,44
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/25/1036542592_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ab0d9b9bff9545de3ac681f0ed711dff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bedelli askerlik
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:23 05.01.2023 (güncellendi: 13:25 05.01.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0.388581 olarak belirlendi.
Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.
Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi.
Hesaplama formülü ise şöyle:
240000 x 0,388581= 93.259,44