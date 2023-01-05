https://sputniknews.com.tr/20230105/bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1065414321.html

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T13:23+0300

2023-01-05T13:23+0300

2023-01-05T13:25+0300

türkiye

bedelli askerlik

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0.388581 olarak belirlendi.Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258.44 lira olarak belirlendi.Hesaplama formülü ise şöyle:240000 x 0,388581= 93.259,44

türkiye

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bedelli askerlik