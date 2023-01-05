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Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli
Bangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
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canavar
plastik atık
fotoğraf
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bangladeş, canavar, plastik atık, fotoğraf, фото
bangladeş, canavar, plastik atık, fotoğraf, фото

Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli

12:37 05.01.2023
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Bangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu.
© AABangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu.
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Bangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu.
© AAPlastik kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyu bilincini artırmak amacıyla, Cox's Bazar, Teknaf ve St. Martin sahillerinden toplanan yaklaşık 8 ton plastik atık kullanıldı.
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Plastik kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyu bilincini artırmak amacıyla, Cox's Bazar, Teknaf ve St. Martin sahillerinden toplanan yaklaşık 8 ton plastik atık kullanıldı.
© AADev heykelin yapımı 7 gün sürdü.
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Dev heykelin yapımı 7 gün sürdü.
© AAPlastik kirliliği konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı.
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Plastik kirliliği konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı.
© AAÇeşitli sahillerden toplanan plastik atıklarla yapılan heykel yine sahilde yer aldı.
Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çeşitli sahillerden toplanan plastik atıklarla yapılan heykel yine sahilde yer aldı.
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