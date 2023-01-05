Bangladeş'te plastik atıklardan yapılan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli

© AABangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu.
1/5
© AA
Bangladeş’in sahil kenti Cox’s Bazar'da plastik atıklardan 13 metre uzunluğunda canavar heykeli oluşturuldu.
© AAPlastik kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyu bilincini artırmak amacıyla, Cox's Bazar, Teknaf ve St. Martin sahillerinden toplanan yaklaşık 8 ton plastik atık kullanıldı.
2/5
© AA
Plastik kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyu bilincini artırmak amacıyla, Cox's Bazar, Teknaf ve St. Martin sahillerinden toplanan yaklaşık 8 ton plastik atık kullanıldı.
© AADev heykelin yapımı 7 gün sürdü.
3/5
© AA
Dev heykelin yapımı 7 gün sürdü.
© AAPlastik kirliliği konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı.
4/5
© AA
Plastik kirliliği konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı.
© AAÇeşitli sahillerden toplanan plastik atıklarla yapılan heykel yine sahilde yer aldı.
5/5
© AA
Çeşitli sahillerden toplanan plastik atıklarla yapılan heykel yine sahilde yer aldı.