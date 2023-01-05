https://sputniknews.com.tr/20230105/bakan-nebati-cok-sayida-urunde-indirimlere-giden-isletmelerimizi-yurekten-tebrik-ediyorum-1065422762.html

Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum

Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum

Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T15:33+0300

2023-01-05T15:33+0300

2023-01-05T16:02+0300

nureddin nebati

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063278198_0:46:1200:721_1920x0_80_0_0_44bbfbc0665f0fdc2dce353db23792d2.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zincir marketlerde yapılan indirimlerin ardından açıklama yaptı.Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230105/marketler-indirim-icin-toplaniyor-en-ucuz-olacagiz-1065408518.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, indirim