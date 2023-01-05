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https://sputniknews.com.tr/20230105/bakan-nebati-cok-sayida-urunde-indirimlere-giden-isletmelerimizi-yurekten-tebrik-ediyorum-1065422762.html
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T15:33+0300
2023-01-05T16:02+0300
nureddin nebati
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
indirim
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zincir marketlerde yapılan indirimlerin ardından açıklama yaptı.Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/marketler-indirim-icin-toplaniyor-en-ucuz-olacagiz-1065408518.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, indirim
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, indirim

Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum

15:33 05.01.2023 (güncellendi: 16:02 05.01.2023)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zincir marketlerde yapılan indirimlerin ardından açıklama yaptı.
Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
Marketler indirim için toplanıyor: 'En ucuz olacağız'
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