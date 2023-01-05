https://sputniknews.com.tr/20230105/bakan-nebati-cok-sayida-urunde-indirimlere-giden-isletmelerimizi-yurekten-tebrik-ediyorum-1065422762.html
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T15:33+0300
2023-01-05T15:33+0300
2023-01-05T16:02+0300
nureddin nebati
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063278198_0:46:1200:721_1920x0_80_0_0_44bbfbc0665f0fdc2dce353db23792d2.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zincir marketlerde yapılan indirimlerin ardından açıklama yaptı.Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/marketler-indirim-icin-toplaniyor-en-ucuz-olacagiz-1065408518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063278198_58:0:1142:813_1920x0_80_0_0_37ff7d4ffb561d59ecd787040fe6eaf2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, indirim
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, indirim
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
15:33 05.01.2023 (güncellendi: 16:02 05.01.2023) Abone ol
Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zincir marketlerde yapılan indirimlerin ardından açıklama yaptı.
Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.