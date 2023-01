https://sputniknews.com.tr/20230105/bakan-donmez-turkiyedeki-dogalgaz-altyapisi-bolge-ulkeleri-icin-de-kullanilabilir-hale-geliyor--1065396990.html

Bakan Dönmez: Türkiye’deki doğalgaz altyapısı bölge ülkeleri için de kullanılabilir hale geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te temaslarına devam etti. Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, Başbakanlık binasında Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile görüştü. Bakan Dönmez, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağlara işaret etti. Kuzey Makedonya’da Türk soydaşların, Türkiye’de de Kuzey Makedonya asıllıların olduğunu hatırlatan Dönmez, "Onlar aslında iki ülke arasındaki ilişkileri en doğal yollarla geliştirmeye yarayan en büyük kaynaklarımız" dedi. Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Dönmez, "(İlişkileri) Her yıl üzerine ilave ederek son derece seviyeli bir noktaya taşıyoruz. Kuzey Makedonya’nın gelişmesi kalkınması için artan enerji talebine destek olmaya gerek Türk girişimcilerimiz gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik bu görüşmelerde. Hem doğal gaza olan talebi hem de elektriğe olan talebi uygun şartlar oluştuğunda karşılamaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bulgaristan’da dün önemli bir anlaşma imzalandığını aktaran Dönmez, "Artık Türkiye’deki doğal gaz altyapısı bölge ülkeleri için de kullanılabilir hale geliyor. Kuzey Makedonya da doğal gazın önemli bir kısmını Bulgaristan üzerinden temin etmekteydi. Ne kadar çok kaynak girişi sağlanabilirse, rekabetin olacağı ortamda tüketicilerin lehine sonuçlar doğuracaktır. Biz de bu süreçte Kuzey Makedonya’nın bu yoldaki hedeflerine katkı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Türkiye-Kuzey Makedonya ile kısa bir süre içerisinde bir mutabakat zaptı imzalanacak Kuzey Makedonya’daki Türk girişimcilerin önemli görevler üstlendiklerini ve kendilerine önemli katkı sağlandığını kaydeden Dönmez, Türk girişimcilere başladıkları projelere zamanında bitirdikleri için teşekkür etti. Kuzey Makedonya ile kısa bir süre içerisinde bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını belirten Dönmez, şubatta Uluslararası Gaz Zirvesi düzenleyeceklerini, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Bekteshi’yi de davet ettiklerini söyledi. 'Türkiye’nin yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak'Bakan Dönmez, "Türkiye’nin yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak" ifadelerini kullanarak, "Türkiye, bugüne kadar maalesef enerjide dışa bağımlıydı. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil. Onu azaltmamız lazım. O açıdan da yerli ve yenilebilir kaynakları azami ölçüde araştırıp bulup vatandaşımızın, insanımızın emrine sunmamız gerekiyor. Bu kapsamda da hidrokarbon kaynaklarımızı araştırma çalışmalarımızı son yıllarda yoğunluk vermiştik. Hamdolsun Karadeniz’de önemli bir keşif yakalamış olduk. Hedefimiz bu yıl içerisinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında o gazı insanımızla buluşturmak. Yine aynı şekilde yenilenebilir enerji alanında, rüzgarda, güneşte, jeotermalde, biokütlede, hidrolikte de ciddi projelerimiz var, büyük projelerimiz var. Onlar da bir bir hayata geçecek" dedi. 'İki yıl içerisinde Tuz Gölü'ndeki kapasitemizi 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkartacağız'Enerji arz güvenliğinin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu, bunun için kaynak çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Dönmez, "Altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Hemen hemen altyapı ile ilgili eksiklikleri büyük oranda tamamladık. Depolarımız kapasitesi arttı. İki yıl içerisinde Tuz Gölü'ndeki kapasitemizi 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkartacağız" şeklinde konuştu.Türkiye'nin enerjide yapmış olduğu bu altyapı yatırımlarıyla sadece kendi ihtiyacını değil aynı zamanda bölge ülkelerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde hareket ettiğine işaret eden Dönmez, "Ticaret merkezi olma hedefi de aslında buradan çıktı. Hem tedarikçi-üretici ülkelerle görüşüyoruz. Hem de tüketici ülkelerle görüşüyoruz. Her iki taraftan da son derece pozitif, olumlu yaklaşımlar var. Türkiye, Güneydoğu Avrupa’da en çok enerji tüketen bir ülke durumunda. Kaynak çeşitliliği de oldukça fazla. Batı Avrupa’da yıllardır çalışan bu ve benzeri ticaret merkezlerinden birisi niçin Güneydoğu Avrupa’da, Türkiye’de olmasın dedik. Çünkü bu coğrafya aslında kaynaklara daha yakın. Bu bir fırsat, bu bir avantaj. Komşu ülkelerde de bu iradeyi görüyoruz. Çok rahatlıkla bu piyasayı, bu dağıtım merkezini birlikte işletebiliriz" dedi. Dönmez, bu kapsamda Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Bekteshi’nin kendilerinin de bu projeye destek olacaklarını ifade ettiklerini, en kısa süre içerisinde netice alacaklarını sözlerine ekledi. Bekteshi de bu ziyaretle Türkiye ile mükemmel işbirliklerinin somut olarak bir kez daha görüldüğünü kaydederek, enerji krizi başladığında Türkiye’de ilk başvurdukları yerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğunu söyledi. Görüşmede, mümkün olduğunca çok Türk yatırımcıyı Kuzey Makedonya’ya çekmek istediklerini ifade eden Bekteshi, "Özellikle şu anda karşı karşıya kaldığımız konuyu da dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynakları ve bundan üretiminin artırılması alanındaki görüşlerimizi ifade ettik. Aynı zamanda Kuzey Makedonya olarak Türkiye'nin yapacağı her girişime katılım yönündeki ilgimizi sunduk. Bu, Türkiye’nin başka mekanizmalarda yürüteceği ortak bölgesel piyasalar da olabilir" dedi. Türkiye ile mutabakat zaptı imzalayacakları bilgisini veren Bekteshi, çalışma gruplarının taslağı sonuçlandırma aşamasında olduğunu, İstanbul’da yapacakları görüşmede bunu imzalamayı hedeflediklerini belirtti. 'Türkiye’nin gelişmesi için yeni perspektifler açacağımızı inanıyorum'Kendi ve hükümeti adına kardeş ülke Türkiye’ye ekonomi dahil olmak üzere Kuzey Makedonya’ya hayatın çeşitli alanlarında sağladıkları destek ve iki ülke arasındaki işbirliği için teşekkür eden Bekteshi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Sayın Dönmez her zaman ilgi göstermişlerdir. Bu krizi birlikte aşacağımızı ve gerek ülkemizin ekonomisinin gelişimi, gerekse de gelecekte şirketlerimizin yatırım yaparak Türkiye’nin gelişmesi için yeni perspektifler açacağımızı inanıyorum" ifadelerini kullandı.

