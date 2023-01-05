https://sputniknews.com.tr/20230105/aymnin-hdpnin-hazine-yardimi-hesabina-tedbiren-bloke-konulmasi-karari-yayimlandi-1065430964.html

AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı

AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T20:23+0300

2023-01-05T20:23+0300

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parti kapatma

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabulüne ilişkin ara karar, Yüksek Mahkemenin internet sitesine konuldu.Buna göre, heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce HDP'ye gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına hükmetti.Çoğunluğun bu görüşüne, Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş katılmadı.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'ye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulması kararını da oy çokluğuyla aldı. Bu karara, Başkan Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş karşı oy kullandı.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 gün süre verilmesine, savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine de hükmedildi.

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