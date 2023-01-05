https://sputniknews.com.tr/20230105/avustralya-abdden-himars-fuzesi-alacak-1065422629.html
Avustralya, ABD'den HIMARS füzesi alacak
Avustralya, ABD'den HIMARS füzesi alacak
Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS araçlarından satın alacaklarını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T15:31+0300
2023-01-05T15:31+0300
2023-01-05T15:31+0300
savunma
avustralya
abd
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Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS'lar ve Norveç'ten Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) alacağını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, Kongsberg ile Hobart Sınıfı muhriplerde ve Anzak Sınıfı fırkateynlerde kullanılacak olan ve 2024'ten itibaren bu gemilerde eskiyen Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak olan Deniz Saldırı Füzesi (NSM) için sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bakanlık ayrıca rampaları, füzeleri ve eğitim roketlerini içeren karada konuşlu, uzun menzilli, karadan karaya Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) satın alacak. HIMARS sistemi, 2026-27'de kullanımda olacak ve Avustralya ordusuna önemli bir yetenek artışı sağlayacak" denildi.Öte yandan bakanlık, söz konusu silah alımlarının toplamda 1 milyardan dolardan fazlaya mal olacağı bilgisini verdi.ABD yönetimi, HIMARS füzelerini Ukrayna'ya Rus kuvvetlerine karşı kullanması için aktif biçimde gönderiyor.
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avustralya, abd, himars, füze
Avustralya, ABD'den HIMARS füzesi alacak
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Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS araçlarından satın alacaklarını açıkladı.
Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS'lar ve Norveç'ten Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) alacağını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, Kongsberg ile Hobart Sınıfı muhriplerde ve Anzak Sınıfı fırkateynlerde kullanılacak olan ve 2024'ten itibaren bu gemilerde eskiyen Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak olan Deniz Saldırı Füzesi (NSM) için sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Bakanlık ayrıca rampaları, füzeleri ve eğitim roketlerini içeren karada konuşlu, uzun menzilli, karadan karaya Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) satın alacak. HIMARS sistemi, 2026-27'de kullanımda olacak ve Avustralya ordusuna önemli bir yetenek artışı sağlayacak" denildi.
Öte yandan bakanlık, söz konusu silah alımlarının toplamda 1 milyardan dolardan fazlaya mal olacağı bilgisini verdi.
ABD yönetimi, HIMARS füzelerini Ukrayna'ya Rus kuvvetlerine karşı kullanması için aktif biçimde gönderiyor.