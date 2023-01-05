https://sputniknews.com.tr/20230105/avustralya-abdden-himars-fuzesi-alacak-1065422629.html

Avustralya, ABD'den HIMARS füzesi alacak

Avustralya, ABD'den HIMARS füzesi alacak

Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS araçlarından satın alacaklarını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T15:31+0300

2023-01-05T15:31+0300

2023-01-05T15:31+0300

savunma

avustralya

abd

himars

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129856_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_35e8743d28bf1e732957b851020c9cf7.jpg

Avustralya Savunma Bakanlığı, ABD'den çok namlulu roketatar sistemi olan HIMARS'lar ve Norveç'ten Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) alacağını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, Kongsberg ile Hobart Sınıfı muhriplerde ve Anzak Sınıfı fırkateynlerde kullanılacak olan ve 2024'ten itibaren bu gemilerde eskiyen Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak olan Deniz Saldırı Füzesi (NSM) için sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bakanlık ayrıca rampaları, füzeleri ve eğitim roketlerini içeren karada konuşlu, uzun menzilli, karadan karaya Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) satın alacak. HIMARS sistemi, 2026-27'de kullanımda olacak ve Avustralya ordusuna önemli bir yetenek artışı sağlayacak" denildi.Öte yandan bakanlık, söz konusu silah alımlarının toplamda 1 milyardan dolardan fazlaya mal olacağı bilgisini verdi.ABD yönetimi, HIMARS füzelerini Ukrayna'ya Rus kuvvetlerine karşı kullanması için aktif biçimde gönderiyor.

https://sputniknews.com.tr/20221130/pentagon-cin-2035e-kadar-nukleer-harp-basligi-sayisini-1500e-cikarabilir-1063987217.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, abd, himars, füze