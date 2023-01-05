Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye hazine yardımının kesilmesi kararı
14:08 05.01.2023 (güncellendi: 14:57 05.01.2023)
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
© Fotoğraf : HDP
Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici bloke koydu.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti..
Yüksek mahkeme HDP'ye savunma için bir ay süre verdi. Bir ayın ardından geçici bloke kararı tekrar değerlendirilecek. Mevzuata göre HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.
Karar oy çokluğu ile alındı
Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.
Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.
Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.