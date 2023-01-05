https://sputniknews.com.tr/20230105/acun-ilicalinin-sahibi-oldugu-hull-city-deplasmana-taraftarlarini-ucretsiz-olarak-goturecek-1065427180.html
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T18:09+0300
2023-01-05T18:09+0300
2023-01-05T18:09+0300
spor
hull city
acun ilıcalı
deplasman
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Hull City'den yapılan yazılı açıklamada, "Hull City, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın sezonunun geri kalanında tüm taraftarlar için deplasman maçlarına otobüs yolculuğunun ücretsiz olacağını doğruladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.Açıklamada Ilıcalı, "Taraftarlarımızı şimdi desteklemek istiyorum çünkü gelecekte daha iyi zamanlar olduğunda kulübü sahada olduğu kadar saha dışında da destekleyeceklerini biliyorum" sözlerini kullandı.Uzun süreli tren grevleri ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle bu kararı aldıklarını açıklayan Ilıcalı, “Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık" değerlendirmesinde bulundu.
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hull city, acun ilıcalı, deplasman
hull city, acun ilıcalı, deplasman
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak götüreceğini duyurdu.
Hull City'den yapılan yazılı açıklamada, "Hull City, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın sezonunun geri kalanında tüm taraftarlar için deplasman maçlarına otobüs yolculuğunun ücretsiz olacağını doğruladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada Ilıcalı, "Taraftarlarımızı şimdi desteklemek istiyorum çünkü gelecekte daha iyi zamanlar olduğunda kulübü sahada olduğu kadar saha dışında da destekleyeceklerini biliyorum" sözlerini kullandı.
Uzun süreli tren grevleri ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle bu kararı aldıklarını açıklayan Ilıcalı, “Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık" değerlendirmesinde bulundu.