https://sputniknews.com.tr/20230105/acun-ilicalinin-sahibi-oldugu-hull-city-deplasmana-taraftarlarini-ucretsiz-olarak-goturecek-1065427180.html

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T18:09+0300

2023-01-05T18:09+0300

2023-01-05T18:09+0300

spor

hull city

acun ilıcalı

deplasman

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Hull City'den yapılan yazılı açıklamada, "Hull City, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın sezonunun geri kalanında tüm taraftarlar için deplasman maçlarına otobüs yolculuğunun ücretsiz olacağını doğruladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.Açıklamada Ilıcalı, "Taraftarlarımızı şimdi desteklemek istiyorum çünkü gelecekte daha iyi zamanlar olduğunda kulübü sahada olduğu kadar saha dışında da destekleyeceklerini biliyorum" sözlerini kullandı.Uzun süreli tren grevleri ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle bu kararı aldıklarını açıklayan Ilıcalı, “Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık" değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye

hull city, acun ilıcalı, deplasman