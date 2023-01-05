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https://sputniknews.com.tr/20230105/abdli-unlu-oyuncu-norton--pocahontasin-torunu-cikti--1065420388.html
ABD'li ünlü oyuncu Norton, Pocahontas'in torunu çıktı
ABD'li ünlü oyuncu Norton, Pocahontas'in torunu çıktı
ABD'li ünlü oyuncu Edward Norton'un soyunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış bir yerli kabileye dayandığı ortaya çıktı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T14:36+0300
2023-01-05T14:36+0300
dünya
pocahontas
edward norton
yerli
amerika
soy tükenmesi
oyuncu
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CNN'in haberine göre, ünlülerin kökenlerini araştıran 'Finding Your Roots' adlı televizyon programı, ünlü oyuncu Norton'u konuk etti. Tarihçi Henry Louis Gates Jr., Norton'un soyuyla ilgili son dönemlerdeki tartışmalara değinerek ünlü oyuncunun soyunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış yerli kabile lideri Şef Powhatan'ın kızı Pocahontas'e uzandığını söyledi. Gates, Pocahontas'ın Norton'un babaannesi olduğunu vurgulayarak "Senin 12. göbekten babaannen ve deden John Rolfe ve Pocahontas ile direkt bağlantın var" dedi. Pocahontas'in John Rolfe ile 5 Nisan 1614'te Virginia'da evlendiğini kaydeden Gates, resmi kayıtlara göre, Pocahontas'in bu evlilikten 3 yıl sonra 1617'de öldüğünü ifade etti. Öte yandan, program, Norton'un 3. göbekten dedesi John Winstead'in ise 7 kişilik köle ailenin de sahibi olduğunu tespit etti. Norton ise soy tespitinin insanlık tarihinin ne kadar küçük olduğunun farkına vardırdığına işaret ederek, köklerinin ortaya çıkarılan bu kısmının (köle sahibi olunması) 'hoşuna gitmediğini' dile getirdi. Dedesinin köle sahibi olmasının nasıl bir duygu olduğu sorusunu Norton, "Kısa cevap bu tür şeyler rahatsız edici olduğudur ve senin de bundan rahatsız olman gerekir. Bu seninle değil ülke tarihiyle ilgili bir yargılamadır ve her şeyden önce kabul edilip ardından onunla mücadele edilmesi gerekir" diye yanıtladı. Ayrıca Norton, ailesinin sahip olduğu kölelerin yaşlarının 8'e kadar gitmesi için de "Bazen sadece ölmek istersin" ifadesini kullandı.
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pocahontas, edward norton, yerli, amerika, soy tükenmesi, oyuncu
pocahontas, edward norton, yerli, amerika, soy tükenmesi, oyuncu

ABD'li ünlü oyuncu Norton, Pocahontas'in torunu çıktı

14:36 05.01.2023
© AFP 2022 / ISABEL INFANTESEdward Norton
Edward Norton - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / ISABEL INFANTES
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ABD'li ünlü oyuncu Edward Norton'un soyunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış bir yerli kabileye dayandığı ortaya çıktı.
CNN'in haberine göre, ünlülerin kökenlerini araştıran 'Finding Your Roots' adlı televizyon programı, ünlü oyuncu Norton'u konuk etti.
Tarihçi Henry Louis Gates Jr., Norton'un soyuyla ilgili son dönemlerdeki tartışmalara değinerek ünlü oyuncunun soyunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış yerli kabile lideri Şef Powhatan'ın kızı Pocahontas'e uzandığını söyledi.
Gates, Pocahontas'ın Norton'un babaannesi olduğunu vurgulayarak "Senin 12. göbekten babaannen ve deden John Rolfe ve Pocahontas ile direkt bağlantın var" dedi. Pocahontas'in John Rolfe ile 5 Nisan 1614'te Virginia'da evlendiğini kaydeden Gates, resmi kayıtlara göre, Pocahontas'in bu evlilikten 3 yıl sonra 1617'de öldüğünü ifade etti.
Öte yandan, program, Norton'un 3. göbekten dedesi John Winstead'in ise 7 kişilik köle ailenin de sahibi olduğunu tespit etti.
Norton ise soy tespitinin insanlık tarihinin ne kadar küçük olduğunun farkına vardırdığına işaret ederek, köklerinin ortaya çıkarılan bu kısmının (köle sahibi olunması) 'hoşuna gitmediğini' dile getirdi.
Dedesinin köle sahibi olmasının nasıl bir duygu olduğu sorusunu Norton, "Kısa cevap bu tür şeyler rahatsız edici olduğudur ve senin de bundan rahatsız olman gerekir. Bu seninle değil ülke tarihiyle ilgili bir yargılamadır ve her şeyden önce kabul edilip ardından onunla mücadele edilmesi gerekir" diye yanıtladı. Ayrıca Norton, ailesinin sahip olduğu kölelerin yaşlarının 8'e kadar gitmesi için de "Bazen sadece ölmek istersin" ifadesini kullandı.
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