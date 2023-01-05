https://sputniknews.com.tr/20230105/abd-tarim-bakanligi-ari-asisini-onayladi-1065414608.html
Arılar için ilk aşı onaylandı
Arılar için ilk aşı onaylandı
ABD’de arı kolonilerinin ölümüne neden olan bal arısı kuluçka hastalığına karşı biyoteknoloji şirketi Dalan'ın geliştirdiği aşı, ABD Tarım Bakanlığı (USDA)... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:27+0300
2023-01-05T13:27+0300
2023-01-05T13:30+0300
yaşam
arı
hastalık
aşı
abd
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ABD'li biyoteknoloji şirketi Dalan'dan yapılan açıklamada, USDA Veterinerlik Biyoloji Merkezi'nin bal arısı kuluçka hastalığına yönelik geliştirilen ilk aşıya onay verdiği ifade edildi.Açıklamada, arıların tarımın kritik bir bileşeni olduğu belirtilerek "Küresel gıda arzının üçte biri tozlaşmaya dayanıyor ve yüksek ürün verimini güvence altına almak için sağlıklı ticari kovanlar çok önemli. Bununla birlikte, bal arıları, daha önce hastalık önleme için güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmayan American Foulbrood tarafından tehdit edilmekte" ifadelerine yer verildi.Şirketin yöneticisi Dr. Annette Kleiser, "Arıları korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız. Küresel nüfus artışı ve değişen iklimler, gıda arzımızı güvence altına almak için bal arısı tozlaşmasının önemini artıracaktır. Aşımız bal arılarını korumada bir çığır açmıştır" değerlendirmesini yaptı.Dalan şirketi, aşının işçi arıların tükettiği yeme karıştırılarak uygulanacağı bilgisini verdi.Aşının uygulandıktan sonraki süreç hakkında, "Daha sonra aşı, işçi arılar tarafından arı sütüne dahil edilir ve kraliçe bu sütle beslenir. Kraliçe, aşının parçacıklarını yumurtalıklarında biriktirmektedir. Böylelikle aşıya maruz kalarak gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip olurlar" denildi.Arılarda görülen 'American foulbrood' (bal arısı kuluçka hastalığı), spor oluşturan bakteri Paenibacillus larvalarının neden olduğu bal arısı yavrularının ölümcül bir bakteriyel hastalığı olarak öne çıkıyor.Bu hastalığın arı kolonilerini ciddi şekilde zayıflatabileceği ya da öldürebileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220523/yeni-virus-varyanti-bal-arilarinin-sonunu-getirebilir--1056593278.html
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arı, hastalık, aşı, abd
Arılar için ilk aşı onaylandı
13:27 05.01.2023 (güncellendi: 13:30 05.01.2023) Abone ol
ABD’de arı kolonilerinin ölümüne neden olan bal arısı kuluçka hastalığına karşı biyoteknoloji şirketi Dalan'ın geliştirdiği aşı, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Veterinerlik Biyoloji Merkezi'nden onay aldı. Aşı, arılar için geliştirilen ilk aşı olarak öne çıkıyor.
ABD'li biyoteknoloji şirketi Dalan'dan yapılan açıklamada, USDA Veterinerlik Biyoloji Merkezi'nin bal arısı kuluçka hastalığına yönelik geliştirilen ilk aşıya onay verdiği ifade edildi.
Açıklamada, arıların tarımın kritik bir bileşeni olduğu belirtilerek "Küresel gıda arzının üçte biri tozlaşmaya dayanıyor ve yüksek ürün verimini güvence altına almak için sağlıklı ticari kovanlar çok önemli. Bununla birlikte, bal arıları, daha önce hastalık önleme için güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmayan American Foulbrood tarafından tehdit edilmekte" ifadelerine yer verildi.
Şirketin yöneticisi Dr. Annette Kleiser, "Arıları korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız. Küresel nüfus artışı ve değişen iklimler, gıda arzımızı güvence altına almak için bal arısı tozlaşmasının önemini artıracaktır. Aşımız bal arılarını korumada bir çığır açmıştır" değerlendirmesini yaptı.
Dalan şirketi, aşının işçi arıların tükettiği yeme karıştırılarak uygulanacağı bilgisini verdi.
Aşının uygulandıktan sonraki süreç hakkında, "Daha sonra aşı, işçi arılar tarafından arı sütüne dahil edilir ve kraliçe bu sütle beslenir. Kraliçe, aşının parçacıklarını yumurtalıklarında biriktirmektedir. Böylelikle aşıya maruz kalarak gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip olurlar" denildi.
Arılarda görülen 'American foulbrood' (bal arısı kuluçka hastalığı), spor oluşturan bakteri Paenibacillus larvalarının neden olduğu bal arısı yavrularının ölümcül bir bakteriyel hastalığı olarak öne çıkıyor.
Bu hastalığın arı kolonilerini ciddi şekilde zayıflatabileceği ya da öldürebileceği belirtiliyor.