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28 Şubat tutuklusu Korgeneral Kılınç, açık görüşte üç kez baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı
28 Şubat tutuklusu Korgeneral Kılınç, açık görüşte üç kez baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı
28 Şubat davası kapsamında tutuklanan 83 yaşındaki Korgeneral Hakkı Kılınç'ın görüş esnasında 2 kez baygınlık geçirdiği, 3. kez baygınlık geçirmesinin ardından... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:36+0300
2023-01-05T22:36+0300
politika
28 şubat
hakkı kılınç
cezaevi
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28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı.Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre eşi ve çocuğu ile görüş sırasında iki kez fenalaşan 28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ise şunları söyledi:“Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz.”Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu biliniyor.
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28 şubat, hakkı kılınç, cezaevi
28 şubat, hakkı kılınç, cezaevi

28 Şubat tutuklusu Korgeneral Kılınç, açık görüşte üç kez baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı

22:36 05.01.2023
© AAHakkı Kılınç
Hakkı Kılınç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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28 Şubat davası kapsamında tutuklanan 83 yaşındaki Korgeneral Hakkı Kılınç'ın görüş esnasında 2 kez baygınlık geçirdiği, 3. kez baygınlık geçirmesinin ardından ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre eşi ve çocuğu ile görüş sırasında iki kez fenalaşan 28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ise şunları söyledi:
Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz.”

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu biliniyor.
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