https://sputniknews.com.tr/20230104/yunanistanda-kamu-ile-ticaret-yaptigi-ortaya-cikan-milletvekili-istifa-etti-1065381415.html

Yunanistan'da kamu ile ticaret yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti

Yunanistan'da kamu ile ticaret yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti

Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasinin milletvekili Themis Himaras, ortağı olduğu şirketin kamu ile ticaret yaptığının ve kamu ihalelerine... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T17:05+0300

2023-01-04T17:05+0300

2023-01-04T17:05+0300

dünya

yunanistan

vekil

yolsuzluk

istifa

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Himaras, istifa mektubunda, partisini zor durumda bırakmamak için sorumluluk alarak milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.Milletvekili Himaras'ın ortağı olduğu şirketin, kamu ile ticaret yaptığı ve kamu ihalelerine katıldığı ortaya çıkmıştı.Himaras'ın yerini, 2019 genel seçimlerinde Himaras'tan sonra en fazla oyu alan Elena Makri Theodoru'nun alması öngörülüyor.Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, "Himaras'ı partiden ihraç etmeye cesaret edememekle" suçlamıştı.Muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ise iddiaların ardından Miçotakis'in Himaras'ı kınayan herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirmişti.Yunanistan anayasasının 57. maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak.

https://sputniknews.com.tr/20221216/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1064682538.html

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