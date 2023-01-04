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https://sputniknews.com.tr/20230104/yunanistanda-kamu-ile-ticaret-yaptigi-ortaya-cikan-milletvekili-istifa-etti-1065381415.html
Yunanistan'da kamu ile ticaret yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti
Yunanistan'da kamu ile ticaret yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti
Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasinin milletvekili Themis Himaras, ortağı olduğu şirketin kamu ile ticaret yaptığının ve kamu ihalelerine... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:05+0300
2023-01-04T17:05+0300
dünya
yunanistan
vekil
yolsuzluk
istifa
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Himaras, istifa mektubunda, partisini zor durumda bırakmamak için sorumluluk alarak milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.Milletvekili Himaras'ın ortağı olduğu şirketin, kamu ile ticaret yaptığı ve kamu ihalelerine katıldığı ortaya çıkmıştı.Himaras'ın yerini, 2019 genel seçimlerinde Himaras'tan sonra en fazla oyu alan Elena Makri Theodoru'nun alması öngörülüyor.Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, "Himaras'ı partiden ihraç etmeye cesaret edememekle" suçlamıştı.Muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ise iddiaların ardından Miçotakis'in Himaras'ı kınayan herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirmişti.Yunanistan anayasasının 57. maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak.
https://sputniknews.com.tr/20221216/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1064682538.html
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yunanistan, vekil, yolsuzluk, istifa
yunanistan, vekil, yolsuzluk, istifa

Yunanistan'da kamu ile ticaret yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti

17:05 04.01.2023
© AP Photo / Petros KaradjiasYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasinin milletvekili Themis Himaras, ortağı olduğu şirketin kamu ile ticaret yaptığının ve kamu ihalelerine katıldığının ortaya çıkması nedeniyle milletvekilliğinden istifa etti.
Himaras, istifa mektubunda, partisini zor durumda bırakmamak için sorumluluk alarak milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Milletvekili Himaras'ın ortağı olduğu şirketin, kamu ile ticaret yaptığı ve kamu ihalelerine katıldığı ortaya çıkmıştı.
Himaras'ın yerini, 2019 genel seçimlerinde Himaras'tan sonra en fazla oyu alan Elena Makri Theodoru'nun alması öngörülüyor.
Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, "Himaras'ı partiden ihraç etmeye cesaret edememekle" suçlamıştı.
Muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ise iddiaların ardından Miçotakis'in Himaras'ı kınayan herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirmişti.
Yunanistan anayasasının 57. maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak.
Yunanistan bayrağı / Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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