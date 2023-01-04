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YSK'da değişim: Yargıtay'dan 3 Danıştay'dan 2 yeni üye
YSK'da değişim: Yargıtay'dan 3 Danıştay'dan 2 yeni üye
Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak tarihinde dolacak. YSK’ya Yargıtay’dan 3, Danıştay’dan 2 yeni üye gelecek. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T18:21+0300
2023-01-04T18:21+0300
politika
ysk
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Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kritik bir değişim yaşanacak.7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.Görev süresi sona erecek isimlerden biri de YSK Başkanı Muharrem Akkaya.Akkaya, YSK'da 2016 yılından beri görev yapıyor. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.Boşalan üyelikler için Yargıtay’dan 3 Danıştay’dan 2 isim seçilecek. Aday olan isimlerden en fazla oyu alanlar YSK üyesi olacak.5 yeni üyenin seçilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak.11 üye salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.
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YSK'da değişim: Yargıtay'dan 3 Danıştay'dan 2 yeni üye

18:21 04.01.2023
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak tarihinde dolacak. YSK’ya Yargıtay’dan 3, Danıştay’dan 2 yeni üye gelecek.
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kritik bir değişim yaşanacak.
7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.
Görev süresi sona erecek isimlerden biri de YSK Başkanı Muharrem Akkaya.
Akkaya, YSK'da 2016 yılından beri görev yapıyor. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.
Boşalan üyelikler için Yargıtay’dan 3 Danıştay’dan 2 isim seçilecek. Aday olan isimlerden en fazla oyu alanlar YSK üyesi olacak.
5 yeni üyenin seçilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak.
11 üye salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.
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