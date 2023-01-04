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Yolda bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti
Yolda bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti
Bursa’da Suriyeli Muhammed Emir yolda bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:48+0300
2023-01-04T12:55+0300
çek
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teslim
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bursa
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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde arkadaşını ziyarete gittiği sırada, yerde çek gören 61 yaşındaki Muhammed Emir, eline aldığında üzerindeki meblağa inanamadı. Yerden aldığı çeklerle Muhammed Kerim’in yayına giden Emir, çeklerin sahibine ulaşmak istedi.Çeklerin üzerinde yazan firmaya internetten ulaştıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir bizim yanımıza geliyordu. İş hanının girişinde yerde çeki görünce almış. Ne yapacağını bilemediği için bizde üzerinde yazan firmaları aradık. Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık olmasın diye ikisinden de teyit aldık. Daha sonra çek yazılan kişi gelip aldı” dedi.İyi insanların bitmediğini belirten Muhammed Kerim, “Emir Suriye’den geldi. Sosyal medyada görüyoruz. Hem Suriyelileri kötülüyorlar. Kötülükler her zaman göz önünde olur. Böyle yapılan iyilikler ise görülmez. Çekleri teslim ettiğimiz kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini duyunca duygulandı” diye konuştu.Bursa'da tek başına yaşıyan Emir, geçimini ise Suriye'deki ailesinden gelen destek ve gündelik yaptığı işlerden kazandığı para ile sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/kurye-yuklu-miktarda-dovizi-yola-dusurdu-etrafa-sacilan-paralari-tek-tek-toplamaya-calisti-1064660149.html
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çek, para, teslim, bursa
çek, para, teslim, bursa

Yolda bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti

12:48 04.01.2023 (güncellendi: 12:55 04.01.2023)
© İHABursa’da Suriyeli Muhammed Emir
Bursa’da Suriyeli Muhammed Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© İHA
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Bursa’da Suriyeli Muhammed Emir yolda bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde arkadaşını ziyarete gittiği sırada, yerde çek gören 61 yaşındaki Muhammed Emir, eline aldığında üzerindeki meblağa inanamadı. Yerden aldığı çeklerle Muhammed Kerim’in yayına giden Emir, çeklerin sahibine ulaşmak istedi.
Çeklerin üzerinde yazan firmaya internetten ulaştıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir bizim yanımıza geliyordu. İş hanının girişinde yerde çeki görünce almış. Ne yapacağını bilemediği için bizde üzerinde yazan firmaları aradık. Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık olmasın diye ikisinden de teyit aldık. Daha sonra çek yazılan kişi gelip aldı” dedi.
İyi insanların bitmediğini belirten Muhammed Kerim, “Emir Suriye’den geldi. Sosyal medyada görüyoruz. Hem Suriyelileri kötülüyorlar. Kötülükler her zaman göz önünde olur. Böyle yapılan iyilikler ise görülmez. Çekleri teslim ettiğimiz kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini duyunca duygulandı” diye konuştu.
Bursa'da tek başına yaşıyan Emir, geçimini ise Suriye'deki ailesinden gelen destek ve gündelik yaptığı işlerden kazandığı para ile sağlıyor.
Kurye yaklaşık 3 milyon lirayı düşürdü: Etrafa saçılan paraların 1 milyon 700 bin lirası kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
YAŞAM
Kurye yaklaşık 3 milyon lirayı düşürdü: Etrafa saçılan paraların 1 milyon 700 bin lirası kayıp
16 Aralık 2022, 12:50
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