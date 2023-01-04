https://sputniknews.com.tr/20230104/venezuella-devlet-baskani-maduro-abd-ile-iliskileri-normallestirmeye-haziriz-1065360569.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T07:43+0300
2023-01-04T07:43+0300
2023-01-04T07:43+0300
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Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezüella'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.Özel sektöre seslenen Maduro, Venezüella'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.Öte yandan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız, Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20201205/maduro-abd-esime-benden-bosanmasi-icin-teklif-yapti-1043345809.html
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abd, abd, venezüella, normalleşme, nicolas maduro
abd, abd, venezüella, normalleşme, nicolas maduro
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi.
Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.
ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezüella'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.
Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.
Özel sektöre seslenen Maduro, Venezüella'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.
Öte yandan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız, Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.