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https://sputniknews.com.tr/20230104/var-gerilimi-devam-ediyor-galatasaray-ile-fenerbahce-arasindaki-atismalar-geceye-damga-vurdu-1065367186.html
'VAR' gerilimi devam ediyor: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmalar geceye damga vurdu
'VAR' gerilimi devam ediyor: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmalar geceye damga vurdu
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı kararları sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. VAR... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:05+0300
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türkiye
galatasaray
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Sivasspor-Galatasaray maçıyla başlayan VAR tartışması ve alınan tarihi kararlar sonrası tartışmalar sürüyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklaması ve hakemlere yaptırım uygulamasının hemen ardından Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki kararlara derbi öncesi Galatasaray'dan tepki geldi.Galatasaray: Tuz koktuSarı-kırmızlı ekiptan yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:"Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."Fenerbahçe'den arka arkaya yanıtlarFenerbahçe ise Jorge Jesus’un basın toplantısında tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumunun görüntüsünü paylaşıp, “40 saniyede gerçekler” mesajıyla karşılık verdi.Sarı lacivertliler daha sonra "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla" notuyla bir video daha paylaştı.
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türkiye, galatasaray, fenerbahçe
türkiye, galatasaray, fenerbahçe

'VAR' gerilimi devam ediyor: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmalar geceye damga vurdu

12:05 04.01.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı kararları sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" denildi. Fenerbahçe'de sarı-kırmızılılara yayınladıkları videolarla karşılık verdi.
Sivasspor-Galatasaray maçıyla başlayan VAR tartışması ve alınan tarihi kararlar sonrası tartışmalar sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklaması ve hakemlere yaptırım uygulamasının hemen ardından Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki kararlara derbi öncesi Galatasaray'dan tepki geldi.

Galatasaray: Tuz koktu

Sarı-kırmızlı ekiptan yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

"Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."

Fenerbahçe'den arka arkaya yanıtlar

Fenerbahçe ise Jorge Jesus’un basın toplantısında tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumunun görüntüsünü paylaşıp, “40 saniyede gerçekler” mesajıyla karşılık verdi.
Sarı lacivertliler daha sonra "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla" notuyla bir video daha paylaştı.
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