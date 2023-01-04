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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ukrayna-patriot-hava-savunma-sistemlerinin-kieve-teslimi-icin-hazirliklar-basladi-1065380608.html
Ukrayna: Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev’e teslimi için hazırlıklar başladı
Ukrayna: Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev’e teslimi için hazırlıklar başladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya teslimi için hazırlıkların başladığını belirtti. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T16:44+0300
2023-01-04T16:44+0300
ukrayna krizi
patriot
abd
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, çevirimiçi formatta katıldığı basın toplantısında ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya teslimi için hazırlıkların başladığını söyledi.Kuleba, “Geçen yılı, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden’ın anlaşmaya vardığı, Ukrayna'ya Amerikan Patriot sistemleri sağlamaya yönelik devrim niteliğinde bir kararla kapattık. ABD'nin bu adımını çok takdir ediyoruz. Patriot'ların mümkün olan en kısa sürede konuşlandırılmasını bekliyoruz. Bu sistemlerin teslimi için hazırlıklar başlamış durumda” diye konuştu.Kuleba, ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diplomatik ekibinin, Kiev'e başta Batı yapımı tanklar ve diğer zırhlı araçlar olmak üzere yeni Batı yapımı silahların sağlanması amacıyla yeni çözümler üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını da ifade etti.Patriot hava savunma sistemleri, Zelenskiy’in Washington'a düzenlediği ziyaret sırasında sunumu yapılan ABD’nin sıradaki askeri yardım paketine dahil edilmişti. Ukrayna’ya ABD’li askeri uzmanların gönderilmesini değerlendirmeyen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birkaç ay içinde Ukraynalı askerlerin eğitileceğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya teslimatının çatışmayı sadece uzatacağı açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221231/abd-kongresi-arastirma-servisi-patriotlarin-ukraynaya-verilmesi-ciddi-sorunlara-yol-acabilir-1065248174.html
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patriot, abd, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
patriot, abd, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna: Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev’e teslimi için hazırlıklar başladı

16:44 04.01.2023
© AFP 2022 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / TIM SLOAN
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya teslimi için hazırlıkların başladığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, çevirimiçi formatta katıldığı basın toplantısında ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya teslimi için hazırlıkların başladığını söyledi.
Kuleba, “Geçen yılı, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden’ın anlaşmaya vardığı, Ukrayna'ya Amerikan Patriot sistemleri sağlamaya yönelik devrim niteliğinde bir kararla kapattık. ABD'nin bu adımını çok takdir ediyoruz. Patriot'ların mümkün olan en kısa sürede konuşlandırılmasını bekliyoruz. Bu sistemlerin teslimi için hazırlıklar başlamış durumda” diye konuştu.
Kuleba, ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diplomatik ekibinin, Kiev'e başta Batı yapımı tanklar ve diğer zırhlı araçlar olmak üzere yeni Batı yapımı silahların sağlanması amacıyla yeni çözümler üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını da ifade etti.
Patriot hava savunma sistemleri, Zelenskiy’in Washington'a düzenlediği ziyaret sırasında sunumu yapılan ABD’nin sıradaki askeri yardım paketine dahil edilmişti. Ukrayna’ya ABD’li askeri uzmanların gönderilmesini değerlendirmeyen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birkaç ay içinde Ukraynalı askerlerin eğitileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya teslimatının çatışmayı sadece uzatacağı açıklamasında bulunmuştu.
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