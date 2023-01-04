https://sputniknews.com.tr/20230104/ufc-baskani-dana-white-esine-siddet-uygularken-goruntulendi-1065364196.html
UFC Başkanı White eşine şiddet uygularken görüntülendi
UFC Başkanı White eşine şiddet uygularken görüntülendi
UFC Başkanı Dana White'ın yılbaşı akşamı eşi Anne'yi Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde tatildeyken tokatlarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:22+0300
2023-01-04T11:22+0300
2023-01-04T11:33+0300
yaşam
ufc başkanı dana white
tokat
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Dünyaca ünlü dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) başkanı Dana White, yılbaşı akşamı Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde tatilde oldukları sırada eşine tokat atarken görüntülendi.Video, TMZ tarafından yayınladı. White, yaptığı açıklamada görüntülerin yayılmasından 'utanç duyduğunu' ve bunun üç çocuğunun etkilemesinden endişeli olduğunu söyledi.White, "Yıllardır 'Bir erkeğin bir kadına elini kaldırması için asla bir mazeret yoktur' dediğimi duydunuz ve şimdi burada TMZ'de bunu söylüyorum" dedi.UFC Sözcüsü Chris Costello, konuyla alakalı açıklama yapmayı reddetti.'Daha önce böyle bir şey olmamıştı'Söz konnusu videoda Dana White'ın eşi Anne ile tartıştığı görülüyor. Anne White ise, "Dana ve ben neredeyse 30 yıldır evliyiz. Bunun onun karakterine aykırı olduğunu söylemek hafif kalır, daha önce böyle bir şey olmamıştı" dedi.'İkimiz de çok fazla içmiştik'Anne White, "Ne yazık ki ikimiz de yılbaşında çok fazla içmiştik ve her iki tarafta da işler kontrolden çıktı. Bunu baştan sona konuştuk. Aile olarak birbirimizden özür diledik. Umarım insanlar çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı duyarlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220712/ufc-dovuscusu-fiziev-rafael-nadali-duelloya-davet-etti-bakalim-en-iyi-rafa-kimmis-1058610743.html
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ufc başkanı dana white, tokat
ufc başkanı dana white, tokat
UFC Başkanı White eşine şiddet uygularken görüntülendi
11:22 04.01.2023 (güncellendi: 11:33 04.01.2023) Abone ol
UFC Başkanı Dana White'ın yılbaşı akşamı eşi Anne'yi Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde tatildeyken tokatlarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) başkanı Dana White, yılbaşı akşamı Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde tatilde oldukları sırada eşine tokat atarken görüntülendi.
Video, TMZ tarafından yayınladı. White, yaptığı açıklamada görüntülerin yayılmasından 'utanç duyduğunu' ve bunun üç çocuğunun etkilemesinden endişeli olduğunu söyledi.
White, "Yıllardır 'Bir erkeğin bir kadına elini kaldırması için asla bir mazeret yoktur' dediğimi duydunuz ve şimdi burada TMZ'de bunu söylüyorum" dedi.
UFC Sözcüsü Chris Costello, konuyla alakalı açıklama yapmayı reddetti.
'Daha önce böyle bir şey olmamıştı'
Söz konnusu videoda Dana White'ın eşi Anne ile tartıştığı görülüyor. Anne White ise, "Dana ve ben neredeyse 30 yıldır evliyiz. Bunun onun karakterine aykırı olduğunu söylemek hafif kalır, daha önce böyle bir şey olmamıştı" dedi.
'İkimiz de çok fazla içmiştik'
Anne White, "Ne yazık ki ikimiz de yılbaşında çok fazla içmiştik ve her iki tarafta da işler kontrolden çıktı. Bunu baştan sona konuştuk. Aile olarak birbirimizden özür diledik. Umarım insanlar çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı duyarlar" ifadelerini kullandı.