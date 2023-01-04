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https://sputniknews.com.tr/20230104/twitter-hesabindan-parlamento-ve-elciliklere-olum-tehdidinde-bulunan-kanadali-tutuklandi-1065351973.html
Twitter hesabından parlamento ve elçiliklere ölüm tehdidinde bulunan Kanadalı tutuklandı
Twitter hesabından parlamento ve elçiliklere ölüm tehdidinde bulunan Kanadalı tutuklandı
Kanada’nın başkenti Ottawa’da bir genç, Twitter hesabından yayınladığı tehditler nedeniyle tutuklandı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T00:35+0300
2023-01-04T00:35+0300
dünya
kanada
daniel houde
twitter
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Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’den yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Daniel Houde'nin Kanada Federal Parlamentosu ve büyükelçiliklere yönelik Twitter hesabında yayınladığı ölüm ve saldırı tehditleri nedeniyle tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, Houde’nin tehditlerinde, Kanada Federal Parlamentosu, Ulusal Savunma Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ottawa Büyükelçiliği'ni hedef alan tehditler yayınladığı bildirildi.RCMP açıklamasında, Houde'nin, "terör aldatmacası", "bir kişiye ölüm veya bedensel zarar verme tehdidinde bulunmak" ve "yakma, yok etme ve mala zarar verme tehdidinde bulunmak"tan suçlandığı kaydedildi.Tutuklanmasının ardından şartlı serbest bırakılan Houde, 18 Ocak'ta karar duruşması için hakim karşısına çıkacak.
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kanada, daniel houde, twitter
kanada, daniel houde, twitter

Twitter hesabından parlamento ve elçiliklere ölüm tehdidinde bulunan Kanadalı tutuklandı

00:35 04.01.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kanada’nın başkenti Ottawa’da bir genç, Twitter hesabından yayınladığı tehditler nedeniyle tutuklandı.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’den yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Daniel Houde'nin Kanada Federal Parlamentosu ve büyükelçiliklere yönelik Twitter hesabında yayınladığı ölüm ve saldırı tehditleri nedeniyle tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, Houde’nin tehditlerinde, Kanada Federal Parlamentosu, Ulusal Savunma Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ottawa Büyükelçiliği'ni hedef alan tehditler yayınladığı bildirildi.
RCMP açıklamasında, Houde'nin, "terör aldatmacası", "bir kişiye ölüm veya bedensel zarar verme tehdidinde bulunmak" ve "yakma, yok etme ve mala zarar verme tehdidinde bulunmak"tan suçlandığı kaydedildi.
Tutuklanmasının ardından şartlı serbest bırakılan Houde, 18 Ocak'ta karar duruşması için hakim karşısına çıkacak.
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