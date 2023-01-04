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https://sputniknews.com.tr/20230104/turkiye-emekliler-derneginden-bayram-ikramiyelerinde-artis-talebi-1065377461.html
Türkiye Emekliler Derneği'nden bayram ikramiyelerinde artış talebi
Türkiye Emekliler Derneği'nden bayram ikramiyelerinde artış talebi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığının 5 bin 500 liraya... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:40+0300
2023-01-04T15:40+0300
ekonomi
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ekonomi
emekli
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.Yazılı açıklamasında, TÜED'in hem emekli aylıklarına ilave zam hem de en düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde talepleri olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230104/erdogan-2023te-son-defa-ve-cok-guclu-bir-destek-istiyoruz-1065369072.html
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türkiye, ekonomi, emekli
türkiye, ekonomi, emekli

Türkiye Emekliler Derneği'nden bayram ikramiyelerinde artış talebi

15:40 04.01.2023
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Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığının 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı." açıklamasını yaptı.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Yazılı açıklamasında, TÜED'in hem emekli aylıklarına ilave zam hem de en düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde talepleri olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:
"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
POLİTİKA
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artış oranı yüzde 30 oldu
12:44
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