Türkiye Emekliler Derneği'nden bayram ikramiyelerinde artış talebi

"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."