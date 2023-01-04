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Taksici kaldırımda gitti, scooter'lı kadına çarptı
Taksici kaldırımda gitti, scooter'lı kadına çarptı
İstanbul Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, scooter kullanan kadına çarparak uzaklaştı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T09:45+0300
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türkiye
taksi
istanbul
esenyurt
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İstanbul'daki olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi. O sırada kaldırımda scooter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. 'Araçta hasta vardı'Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi. Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.
https://sputniknews.com.tr/20221225/kisa-mesafeye-gitmem-tartismasi-taksici-kacti-musteri-camlari-kirdi-1064993225.html
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taksi, istanbul, esenyurt
taksi, istanbul, esenyurt

Taksici kaldırımda gitti, scooter'lı kadına çarptı

09:45 04.01.2023
© DHATaksici kaldırımda gitti, scooter'lı kadına çarptı
Taksici kaldırımda gitti, scooter'lı kadına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, scooter kullanan kadına çarparak uzaklaştı.
İstanbul'daki olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi. O sırada kaldırımda scooter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti.

'Araçta hasta vardı'

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi. Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.
Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
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'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
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