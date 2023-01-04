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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/super-ligde-zirve-yarisi-kizisiyor-1065384779.html
Süper Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor
Süper Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor
Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümreniyespor evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T18:57+0300
2023-01-04T18:57+0300
veri maç
radyo
futbol
gaziantepspor
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
süper lig
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Futbolda hakem kararları tartışma yaratmaya devam ediyor. Gaziantep FK-Beşiktaş ve DemirGrup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu müsabakalarda önemli hakem hatalarının tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Merkez Hakem Kurulu da bir açıklama yaptı. Buna göre, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'a bundan böyle görev verilmeyeceği ifade edildi.8 Ocak’ta oynanacak kritik derbi öncesinde Fenerbahçe, Salı günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Batshuayi’den bulduğu gollerle galip gelen taraf olan Sarı lacivertlilerin gol beklentisinden, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısına kadar maçta elde ettiği dikkat çekici veriler Veri Maç programında ayrıntıları ile ele alındı.Yayında ayrıca, 2022-2023 sezonunda 15. Haftaya kadar olan dönem itibarı ile hiç maç kaçırmayan futbolculara da vurgu yapıldı. Yıldız isimler mevkilerine göre sınıflandırılırken, forvetlere bakıldığında ipi göğüsleyen isim Wout Weghorst oldu. Beşiktaşlı futbolcu 15 maçta 1336 dakika süre alırken, onu Atakaş Hatayspor’dan 1316 dakika ile Ayoub El Kaabi ve Bitexen Giresunspor’dan 1284 dakika ile Riad Bajic takip etti. Maç kaçırmayan orta sahalarda ilk 3; Arabam.com Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic (1350 dakika), Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim ( 1348 dakika) ve Adana Demirspor’dan Badou Ndiaye (1325 dakika) isimlerinden oluştu. Savunma bölgesinde ise liste bir hayli uzun. Defansta Fenerbahçeli Atilla Szalai ve Galatasaraylı Victor Nelsson gibi isimler 15 maçta 1350 dakika süre alırken kalecilerde bu başarıya Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Gaziantep FK’dan Günay Güvenç gibi file bekçileri imza attı.
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Ata Arslan
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radyo, futbol, gaziantepspor, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, süper lig
radyo, futbol, gaziantepspor, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, süper lig

Süper Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor

18:57 04.01.2023
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Veri Maç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Ata Arslan
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Çağlar Öner
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Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümreniyespor evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 yendi. Bu iki maçla birlikte geçtiğimiz haftaya damga vuran tartışmalı VAR kararları Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Futbolda hakem kararları tartışma yaratmaya devam ediyor. Gaziantep FK-Beşiktaş ve DemirGrup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu müsabakalarda önemli hakem hatalarının tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Merkez Hakem Kurulu da bir açıklama yaptı. Buna göre, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'a bundan böyle görev verilmeyeceği ifade edildi.
8 Ocak’ta oynanacak kritik derbi öncesinde Fenerbahçe, Salı günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Batshuayi’den bulduğu gollerle galip gelen taraf olan Sarı lacivertlilerin gol beklentisinden, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısına kadar maçta elde ettiği dikkat çekici veriler Veri Maç programında ayrıntıları ile ele alındı.
Yayında ayrıca, 2022-2023 sezonunda 15. Haftaya kadar olan dönem itibarı ile hiç maç kaçırmayan futbolculara da vurgu yapıldı. Yıldız isimler mevkilerine göre sınıflandırılırken, forvetlere bakıldığında ipi göğüsleyen isim Wout Weghorst oldu. Beşiktaşlı futbolcu 15 maçta 1336 dakika süre alırken, onu Atakaş Hatayspor’dan 1316 dakika ile Ayoub El Kaabi ve Bitexen Giresunspor’dan 1284 dakika ile Riad Bajic takip etti. Maç kaçırmayan orta sahalarda ilk 3; Arabam.com Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic (1350 dakika), Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim ( 1348 dakika) ve Adana Demirspor’dan Badou Ndiaye (1325 dakika) isimlerinden oluştu. Savunma bölgesinde ise liste bir hayli uzun. Defansta Fenerbahçeli Atilla Szalai ve Galatasaraylı Victor Nelsson gibi isimler 15 maçta 1350 dakika süre alırken kalecilerde bu başarıya Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Gaziantep FK’dan Günay Güvenç gibi file bekçileri imza attı.
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