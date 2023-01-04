https://sputniknews.com.tr/20230104/soylu-2022-terorle-mucadele-verilerini-paylasti-130-bin-981-kirsal-operasyon-gerceklestirildi--1065351411.html

Soylu 2022 terörle mücadele verilerini paylaştı: '130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildi'

Soylu 2022 terörle mücadele verilerini paylaştı: '130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 107'si ölü, 22'si sağ olmak üzere toplam 129... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T00:10+0300

2023-01-04T00:10+0300

2023-01-04T00:10+0300

türkiye

süleyman soylu

terör

terör örgütü

pkk

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İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.Paylaşımda yer alan verilere göre, 578'i büyük ve orta çaplı olmak üzere 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildi, 107'si ölü, 22'si sağ olmak üzere toplam 129 terörist etkisiz hale getirildi.Bakan Soylu'nun paylaştığı bilgilere göre operasyonlarda, 1190 sığınak ve barınak imha edilirken, 662'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 989 silah, 1131 el bombası, 275 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 7,9 ton patlayıcı madde, 429 bin 776 muhtelif mühimmat, 205 telsiz ve çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.'Yurtiçi terörist mevcudu 120'nin altına düştü'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan; kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 4, yeşil kategoriden 5, sarı kategoriden 19, gri kategoriden 27 ve liste dışında olduğu tespit edilen 30 olmak üzere 87 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu'nun paylaştığı bilgiye göre, yurt içindeki terörist 120'nin altına düştü.157 patlayıcı olayı, 18 canlı bomba/şüphelisi, 10 eylem yapacak terörist olmak üzere 185 terör saldırısı engellendi. Ayrıca, terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan 29 bin 751 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin 17 bin 805'inin FETÖ/PDY, 8 bin 410'unun PKK/KCK, 2 bin 820'sinin DAEŞ/HTŞ, 716'sının sol terör örgütleri mensubu olduğunun tespit edildiği belirtildi.Meydana gelen terör olaylarında ise geçen yıla oranla yüzde 21 azalış gerçekleşti. Ayrıca, 2022'de PKK'dan 125 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde yer alan İHA/SİHA/İKU'larla 47 bin 56 saat uçuş görevi icra edildi. 2016-2022 yılları arasında ise toplam 214 bin 379 saat uçuş icra edildi.İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaşımında ayrıca, PKK'ya katılım sayılarının yıllara göre dağılımı da yer aldı. Buna göre, 2014'te 5 bin 508, 2015'te 3 bin 884, 2016'da 703, 2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 67, 2021'de 71, 2022'de ise 57 şahıs terör örgütü PKK'ya katıldı.

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süleyman soylu, terör, terör örgütü, pkk