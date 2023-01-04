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https://sputniknews.com.tr/20230104/son-apollo-7-astronotu-walter-cunningham-hayatini-kaybetti-1065365248.html
Son Apollo 7 astronotu Cunningham hayatını kaybetti
Son Apollo 7 astronotu Cunningham hayatını kaybetti
NASA'nın yörüngeye ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olan Apollo 7’nin hayatta kalan son astronotu Walter Cunningham, 90 yaşında yaşamını yitirdi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:41+0300
2023-01-04T11:45+0300
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BBC’nin haberine göre, Walter Cunningham’ın ailesi, astronotun Houston'daki bir hastanede 'dolu ve eksiksiz bir yaşamın ardından' doğal sebeplerden öldüğünü bildirdi.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Cunningham'ın ölümü doğrulandı ve onun 'Ay'a iniş programının başarısında etkili olduğu' belirtildi.NASA'nın paylaştığı Cunningham ailesinin açıklamasında, "Vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olan Cunningham'a derin şükranlarımızı ve yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ifade etmek istiyoruz. Dünya gerçek bir kahramanı daha kaybetti ve onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.ABD'nin Iowa eyaletindeki Creston'da doğan Cunningham, Los Angeles'taki California Üniversitesinden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı.Cunningham, sivil olarak çalıştığı dönemde, Apollo programında ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen üç astronottan biri oldu.Apollo 7 için Ay modülü pilotu olarak Cunningham’a, Donanma Yüzbaşı Walter Schirra ve Hava Kuvvetleri Binbaşı Donn Eisele eşlik etti.Cunningham, daha önce ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde görev yaptı.Albay rütbesinde emekliye ayrılan Cunningham, 1971'deki emekliliğinin ardından konuşmacı ve radyo sunucusu olarak çalıştı.1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görev olan Apollo 7, canlı TV yayını yapan ilk NASA misyonu olmuştu.Apollo 7, uzaydaki yayınlarıyla Emmy Ödülü kazanmıştı.
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apollo, astronot, ay, uzay, ölü
apollo, astronot, ay, uzay, ölü

Son Apollo 7 astronotu Cunningham hayatını kaybetti

11:41 04.01.2023 (güncellendi: 11:45 04.01.2023)
© AAApollo 7 astronotu Walter Cunningham
Apollo 7 astronotu Walter Cunningham - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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NASA'nın yörüngeye ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olan Apollo 7’nin hayatta kalan son astronotu Walter Cunningham, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
BBC’nin haberine göre, Walter Cunningham’ın ailesi, astronotun Houston'daki bir hastanede 'dolu ve eksiksiz bir yaşamın ardından' doğal sebeplerden öldüğünü bildirdi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Cunningham'ın ölümü doğrulandı ve onun 'Ay'a iniş programının başarısında etkili olduğu' belirtildi.
NASA'nın paylaştığı Cunningham ailesinin açıklamasında, "Vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olan Cunningham'a derin şükranlarımızı ve yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ifade etmek istiyoruz. Dünya gerçek bir kahramanı daha kaybetti ve onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin Iowa eyaletindeki Creston'da doğan Cunningham, Los Angeles'taki California Üniversitesinden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı.
Cunningham, sivil olarak çalıştığı dönemde, Apollo programında ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen üç astronottan biri oldu.
Apollo 7 için Ay modülü pilotu olarak Cunningham’a, Donanma Yüzbaşı Walter Schirra ve Hava Kuvvetleri Binbaşı Donn Eisele eşlik etti.
Cunningham, daha önce ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde görev yaptı.
Albay rütbesinde emekliye ayrılan Cunningham, 1971'deki emekliliğinin ardından konuşmacı ve radyo sunucusu olarak çalıştı.
1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görev olan Apollo 7, canlı TV yayını yapan ilk NASA misyonu olmuştu.
Apollo 7, uzaydaki yayınlarıyla Emmy Ödülü kazanmıştı.
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