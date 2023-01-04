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https://sputniknews.com.tr/20230104/sivastopol-valisi-razvojayev-kent-semalarinda-2-iha-vuruldu-1065370408.html
Sivastopol Valisi Razvojayev: Kent semalarında 2 İHA vuruldu
Sivastopol Valisi Razvojayev: Kent semalarında 2 İHA vuruldu
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, bu sabah Rus savunma sistemlerinin Belbek ilçesi semalarında... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T13:07+0300
2023-01-04T13:14+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, "Sabah hava savunma sistemleri, Belbek ilçesinde deniz üzerinde 2 İHA'yı vurdu. Tüm birimler olağan şekilde çalışıyor" dedi. Sivastopol kenti, Rusya Karadeniz Filosu'nun ana üssü durumunda. Son birkaç ay içinde saldırı girişimleriyle karşı karşıya kalan kentte 29 Ekim'de düzenlenen saldırıda mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve Yujnaya Körfezi'ndeki bom bariyeri çok küçük hasarlar almıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıda dahli olan İngiliz Donanması'na bağlı uzmanların yönetiminde hazırlandığını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/sivastopol-valisi-kent-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-en-yogun-iha-saldirisina-ugradi-1062842311.html
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rusya, sivastopol, saldırı
rusya, sivastopol, saldırı

Sivastopol Valisi Razvojayev: Kent semalarında 2 İHA vuruldu

13:07 04.01.2023 (güncellendi: 13:14 04.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Karadeniz- Sivastopol
Rusya- Karadeniz- Sivastopol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, bu sabah Rus savunma sistemlerinin Belbek ilçesi semalarında deniz üzerinde seyreden 2 İHA'yı vurduğunu belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, "Sabah hava savunma sistemleri, Belbek ilçesinde deniz üzerinde 2 İHA'yı vurdu. Tüm birimler olağan şekilde çalışıyor" dedi.
Sivastopol kenti, Rusya Karadeniz Filosu'nun ana üssü durumunda. Son birkaç ay içinde saldırı girişimleriyle karşı karşıya kalan kentte 29 Ekim'de düzenlenen saldırıda mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve Yujnaya Körfezi'ndeki bom bariyeri çok küçük hasarlar almıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıda dahli olan İngiliz Donanması'na bağlı uzmanların yönetiminde hazırlandığını vurgulamıştı.
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Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı
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