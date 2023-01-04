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https://sputniknews.com.tr/20230104/sinan-atesin-oldurulmesiyle-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-4-supheliden-3u--tutuklandi-1065387676.html
Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama
Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T20:29+0300
2023-01-04T20:34+0300
sinan ateş
türkiye
cinayet
tutuklama
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K., M.U., E.U. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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sinan ateş, cinayet, tutuklama
sinan ateş, cinayet, tutuklama

Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama

20:29 04.01.2023 (güncellendi: 20:34 04.01.2023)
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K., M.U., E.U. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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