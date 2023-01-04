https://sputniknews.com.tr/20230104/sili-kirazinin-kilosu-gram-altini-gecti-1065380114.html
Şili kirazının kilosu gram altını geçti
Şili kirazının kilosu gram altını geçti
Türkiye’de hasadına mayıs ayında başlanması beklenen kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den gelerek tezgahlarda yerini alırken fiyatı gram altını geçerek 1.100... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T16:31+0300
2023-01-04T16:31+0300
2023-01-04T16:31+0300
yaşam
gram altın
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İzmir’de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, Türkiye’de Mayıs ayında hasadına başlanması beklenen kirazı da herkesten önce satışa sundu. Türkiye’de ilkbahar aylarında hasadına başlanan kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den ithal edildikten sonra paketler halinde satışa sunulurken, manav tezgahında paketi 250 liradan alıcı buluyor.Kilogramı yaklaşık bin 250 liradan satılan kirazın fiyatı, ülke genelinde ortalama bin 110 liradan alıcı bulan gram altını geçerken, yerli ürünün hasadı yaklaştıkça fiyatların inmesi bekleniyor.Kirazı mevsimsiz bir şekilde ihtiyacı gidermek adına ithal ettiklerini söyleyen manav Nizami Buran, “Normalde mevsimi Nisan - Mayıs aylarında olan kirazı Şili’den getirttik. Salihli cinsi olan bu kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. İthalat bedelleri yükseldiği için fiyatı bin 250 lira civarında. Gram altını şuan geçiyor fiyatı. Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer. Soğuk havada muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre elimizde ürün bulunduruyoruz” diyerek ithal kirazı daha çok hamilerin ve hastaların talep ettiğini söyledi.
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gram altın
Şili kirazının kilosu gram altını geçti
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Türkiye’de hasadına mayıs ayında başlanması beklenen kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den gelerek tezgahlarda yerini alırken fiyatı gram altını geçerek 1.100 liradan alıcı buldu.
İzmir’de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, Türkiye’de Mayıs ayında hasadına başlanması beklenen kirazı da herkesten önce satışa sundu. Türkiye’de ilkbahar aylarında hasadına başlanan kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den ithal edildikten sonra paketler halinde satışa sunulurken, manav tezgahında paketi 250 liradan alıcı buluyor.
Kilogramı yaklaşık bin 250 liradan satılan kirazın fiyatı, ülke genelinde ortalama bin 110 liradan alıcı bulan gram altını geçerken, yerli ürünün hasadı yaklaştıkça fiyatların inmesi bekleniyor.
Kirazı mevsimsiz bir şekilde ihtiyacı gidermek adına ithal ettiklerini söyleyen manav Nizami Buran, “Normalde mevsimi Nisan - Mayıs aylarında olan kirazı Şili’den getirttik. Salihli cinsi olan bu kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. İthalat bedelleri yükseldiği için fiyatı bin 250 lira civarında. Gram altını şuan geçiyor fiyatı. Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer. Soğuk havada muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre elimizde ürün bulunduruyoruz” diyerek ithal kirazı daha çok hamilerin ve hastaların talep ettiğini söyledi.