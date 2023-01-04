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https://sputniknews.com.tr/20230104/sentoptan-lozan-iddialarina-liskin-aciklama-sureli-anlasma-degildir-gizli-maddesi-olamaz-1065376708.html
Şentop'tan 'Lozan iddiaları'na lişkin açıklama: 'Süreli anlaşma değildir, gizli maddesi olamaz
Şentop'tan 'Lozan iddiaları'na lişkin açıklama: 'Süreli anlaşma değildir, gizli maddesi olamaz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyet devletinin kurucu belgesi niteliğini taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın 'gizli madde' iddialarına ilişkin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:40+0300
2023-01-04T16:01+0300
politika
mustafa şentop
tbmm başkanlığı
lozan anlaşması
lozan antlaşması
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TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 'Lozan'ın gizli maddeleri iddiaları'na yönelik soruya Şentop, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” yanıtını verdi.
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mustafa şentop, tbmm başkanlığı, lozan anlaşması, lozan antlaşması
mustafa şentop, tbmm başkanlığı, lozan anlaşması, lozan antlaşması

Şentop'tan 'Lozan iddiaları'na lişkin açıklama: 'Süreli anlaşma değildir, gizli maddesi olamaz

15:40 04.01.2023 (güncellendi: 16:01 04.01.2023)
© AAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyet devletinin kurucu belgesi niteliğini taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın 'gizli madde' iddialarına ilişkin olarak, “Lozan Barış Antlaşması süreli anlaşma değildir ve uluslararası anlaşmaların gizli maddesi olamaz.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin, 'Lozan'ın gizli maddeleri iddiaları'na yönelik soruya Şentop, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” yanıtını verdi.
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