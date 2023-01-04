https://sputniknews.com.tr/20230104/sentoptan-lozan-iddialarina-liskin-aciklama-sureli-anlasma-degildir-gizli-maddesi-olamaz-1065376708.html

Şentop'tan 'Lozan iddiaları'na lişkin açıklama: 'Süreli anlaşma değildir, gizli maddesi olamaz

Şentop'tan 'Lozan iddiaları'na lişkin açıklama: 'Süreli anlaşma değildir, gizli maddesi olamaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyet devletinin kurucu belgesi niteliğini taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın 'gizli madde' iddialarına ilişkin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:40+0300

2023-01-04T15:40+0300

2023-01-04T16:01+0300

politika

mustafa şentop

tbmm başkanlığı

lozan anlaşması

lozan antlaşması

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TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 'Lozan'ın gizli maddeleri iddiaları'na yönelik soruya Şentop, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” yanıtını verdi.

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2023

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mustafa şentop, tbmm başkanlığı, lozan anlaşması, lozan antlaşması