Selvi: İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rakip olmayı göze alamazlarsa İYİ Parti aday çıkaracak

"İki gündür “Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekler mi?” sorusuna yanıt arıyorum. “Hayır” yanıtını alıyorum. “Bu durumda Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterir mi?” diye soruyorum. Ona da net bir cevap alamıyorum. Ama görünen o ki İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rakip olmayı göze alamazlarsa İYİ Parti bir aday çıkaracak. Peki bu kim olur? Orasını daha öğrenemedim. Çünkü belli değil. Akşener mi olur, başka bir isim mi olur o tartışılıyor."