https://sputniknews.com.tr/20230104/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-1065379401.html

Rusya'dan Çin'e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor

Rusya'dan Çin'e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni yılın başlarında Sila Sibiri (Sibirya'nın Gücü) boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatlarında yeni tarihi... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T16:12+0300

2023-01-04T16:12+0300

2023-01-04T16:12+0300

ekonomi

rusya

çin

doğalgaz

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Gazprom'un Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Sila Sibiri boru hattı üzerinden günlük gaz tedariki daha önce onaylanan kontrat programının üzerine çıkarılarak 1 ve 3 Ocak tarihlerinde yeni tarihi rekorlar kırıldı.“Gazprom, 2023 yılına Sila Sibiri doğal gaz boru hattı üzerinden Çin'e günlük gaz ihracatında yeni tarihi rekorlarla başladı” denilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Şirketin 1 Ocak'tan itibaren 2023 kontratında öngörülenden temelden yeni bir günlük tedarik seviyesine ulaştığını hatırlatalım. Aynı zamanda 1 ve 3 Ocak tarihlerinde Gazprom bu seviyeyi de aştı (3 Ocak'ta yüzde 0.45 oranında).”Açıklamaya göre gaz tedariki, Gazprom ve Çinli devlet enerji şirketi CNPC arasındaki ikili uzun vadeli gaz satış sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.Çin'e Sila Sibiri boru hattı üzerinden ilk gaz tedariki 2019'un sonunda başlayarak ve 2020'de 4.1 milyar metreküp olmuş, sonraki yıl ise 2.5 kat artarak 10.4 milyar metreküpe ulaşmıştı. Proje uygulamaları kapsamında 2025’e kadar yıllık gaz tedarikinin 38 milyar metreküpe kadar artırılması planlanıyor.‘Çin vektörü’ aynı zamanda Uzak Doğu bölgesinden ve Moğolistan üzerinden olacak şekilde iki yeni rota ile geliştiriliyor. İlk rota üzerinden yılda 10 milyar metreküp gaz tedarikini öngören kontrat imzalanmış olup, yılda 50 milyar metreküp gaz tedariki öngörülen ikinci güzergah ile ilgili çalışmalar sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230102/gazprom-cine-dogalgaz-tedariki-icin-yeni-rotalar-uzerinde-calisiyor-1065301707.html

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