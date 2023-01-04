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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rusya-ukrayna-ordusunun-guney-donetsk-yonundeki-tum-saldiri-girisimleri-akamete-ugratildi-1065375793.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimleri akamete uğratıldı
Rusya: Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimleri akamete uğratıldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dorojnyanka yerleşiminde Rus güçlerin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:41+0300
2023-01-04T14:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Özel askeri harekattaki gelişmelerle ilgili düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde Dorojnyanka yerleşiminde gerçekleştirilen tüm saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve düşman güçlerin başlangıçtaki mevzilerine geri itildiğini söyledi.DHC ile Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri faaliyetler sonucunda 180'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönünde sürdürdüğü taarruzlarda 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Krasnıy Liman yönünde Rusya ordusunun Kiev'e bağlı 2 taarruz bölüğüne, askeri personelin ve teçhizatın konuşlandığı noktalara topçu atışları gerçekleştirdiğini anlatan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 5 sabotaj ve keşif grubu da dahil 150'den fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini vurguladı.Harkov Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerinde 40'tan fazla askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, Harkov Bölgesi'nin Liman Pervıy yerleşiminde 1 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.Konaşenkov, harekat bölgesindeki askeri faaliyetler sonucunda son 24 saat içinde 6 silah ve mühimmat deposunun da imha edildiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-olen-rus-askeri-sayisi-89a-yukseldi-1065353899.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimleri akamete uğratıldı

14:41 04.01.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dorojnyanka yerleşiminde Rus güçlerin mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak bu girişimlerin tamamının akamete uğratıldığını belirtti.
Özel askeri harekattaki gelişmelerle ilgili düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde Dorojnyanka yerleşiminde gerçekleştirilen tüm saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve düşman güçlerin başlangıçtaki mevzilerine geri itildiğini söyledi.
DHC ile Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri faaliyetler sonucunda 180'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönünde sürdürdüğü taarruzlarda 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Krasnıy Liman yönünde Rusya ordusunun Kiev'e bağlı 2 taarruz bölüğüne, askeri personelin ve teçhizatın konuşlandığı noktalara topçu atışları gerçekleştirdiğini anlatan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 5 sabotaj ve keşif grubu da dahil 150'den fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini vurguladı.
Harkov Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerinde 40'tan fazla askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, Harkov Bölgesi'nin Liman Pervıy yerleşiminde 1 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Konaşenkov, harekat bölgesindeki askeri faaliyetler sonucunda son 24 saat içinde 6 silah ve mühimmat deposunun da imha edildiğini de sözlerine ekledi.
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