'Rusya-Türkiye-Suriye temasına tepkide çarpıcı benzerlik ABD ve Colani terminolojisinin çakışması'

"Suriye ile Türkiye arasında ne gibi pazarlıklar oldu, kim neyi ileri sürdü, kim neyi kabul etti; herkes kendi cephesini okuyor ve propaganda yapıyor. Ama şu net, Suriye tarafının kısmen de Türkiye tarafının İdlib ile ilgili bir önceliği var. En azından M4 yolunun kuzey ve güneyinin açılması ve yine ekonomik sıkıntılar içinde iki tarafın da istediği Cilvegözü kapısından Suriye’nin diğer bölgeleri ve Ortadoğu’ya transit yolun işler hale getirilmesi talebi var. Bu her iki ülkenin uzlaşabileceği bir konu olarak görünüyor. Bu da doğrudan İdlib’deki örgütlerle çatışmayı gerektiriyor. Bu çatışma seçimlerden sonraya kalacaktır diye tahmin edenler var. Türkiye burada zor durumda. Suriye yıkılmış bir ülke, ekonomik olarak da feci bir durumda. Zaten bu noktada geriye gideceği bir nokta yok, burada duruyor. Ama Türkiye’nin geriye gitmesi söz konusu. Bu nedenle Türkiye daha sıkışmış ve seçim süreci nedeniyle de daha fazla sıkışmış durumda. Hem bir taraftan kendisine bağlı Suriye Milli Ordusu unsurları hem de İdlib’deki cihatçı örgütleri idare etmek zorunda. Bir anlamda seçime kadar mültecilerle ilgili Suriye hükümetinin onayladığı gibi görünen bir açıklama ve buluşmaya ihtiyacı var. Bu anlamda da belki müzakerelerin devam edeceği ama sembolik bazı şeylerin ön plana çıkacağını öngörüyorum."