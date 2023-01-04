https://sputniknews.com.tr/20230104/rusya-turkiye-suriye-temasina-tepkide-carpici-benzerlik-abd-ve-colani-terminolojisinin-cakismasi-1065440260.html
'Rusya-Türkiye-Suriye temasına tepkide çarpıcı benzerlik ABD ve Colani terminolojisinin çakışması'
'Rusya-Türkiye-Suriye temasına tepkide çarpıcı benzerlik ABD ve Colani terminolojisinin çakışması'
Emir Aşnas'a göre, Rusya-Türkiye-Suriye üçlü teması sonrası Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Ankara'nın süreci ABD ile uzlaşı içinde yürütmek istemesine işaret... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:42+0300
2023-01-04T10:42+0300
2023-01-06T00:44+0300
eksen
radyo
suriye
türkiye
rusya
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Türk dış politikasında 2022 yılının son günlerine Suriye başlığı damgasını vurdu. Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğunda 28 Aralık'a 11 yıl sonra ilk kez Türkiye ve Suriye savunma bakanları, istihbarat şefleri eşliğinde bir araya geldiler. Rusya-Türkiye-Suriye üçlü teması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra aşamalı biçimde Suriye liderliğiyle görüşme arzusunu dile getirilmesinin ardından gelirken, tüm dünyanın dikkatini topladı.Suriye'ye ağır Sezar yaptırımları uygulayan ABD yönetimi üçlü buluşmadan rahatsızlığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ocak ortasında çıkacağı ABD ziyareti vesilesiyle ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 18 Aralık'ta bir araya gelecek. Ankara'nın, güvenlik ve sığınmacı meselelerinin çözümü için Washington'ı ikna çabasına giriştiği değerlendirmeleri öne çıkıyor.Hal böyleyken Türkiye'nin etkisindeki Suriye muhalefeti üçlü temas yoluyla çözüm bulunmasına yeşil ışık yakarken, Heyet Tahrir Şam (El Kaide) lideri Colani'den tıpkı ABD yönetimi gibi bir tepki yükseldi. Colani yayınladığı videoda 'Suriye devrimine devam' çağrısında bulundu.Gelişmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.'Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Ankara'nın süreci ABD ile uzlaşı halinde sürdürmek isteriğini gösteriyor'Emir Aşnas'a göre Moskova'daki Rusya-Suriye-Türkiye üçlü temasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD seyahati, Ankara'nın Suriye dosyasını Washington'ı da ikna ederek ele almak istediğinin göstergesi:'Ankara'nın tamamen Amerika’yı karşısına alacak bir tutuma girmesi eşyanın tabiatına aykırı olur'Türkiye’nin, ABD’ye YPG konusunda serzenişinin yeni olmadığını ve bu konuda mesafe alamadığını anımsatan Aşnas, seçim sürecine girildiği bir aşamada Ankara'nın ABD'yi ne kadar karşısına alabileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti:'Türkiye’nin Suriye ile yakınlaşmaya bu kadar istekli görünmesinin temel nedeni de bu'Aşnas, Suriye başlığının Türkiye'yi salt seçimle ilgili değil genel anlamda sıkıştırdığını, hakim sınıf ve bloklar açısından artık tahammül edilmesi zor bir duruma gelindiği görüşünde. Aşnas, üçlü temasın pek çokları için 'sürpriz' olduğunu belirtirken, bunda seçimlerin hızlandırıcı etkisine atıf yaptı:'Buradaki çarpıcı benzerlik, ABD’nin kullandığı terminolojiyle Colani'nin kullandığı terminolojinin çakışması'Yeni sürece Türkiye'nin desteklediği gruplarla Heyet Tahrir Şam'ın tepkilerinin farklılığına değinen Aşnas özellikle ABD Dışişleri ile HTŞ lideri Colani'nin terminolojilerinin çakışmasına dikkat çekti. Aşnas, Suriye Milli Ordusu'nun büyük ölçüde Türkiye'nin 'sözünden çıkmayacağını' belirtirken, ancak bu oluşum içindeki kimi grupların farklı tepkilerinin de önemli olduğunu vurguladı. Aşnas'a göre en büyük sorun İdlib'in merkezinde:'Suriye yıkılmış bir ülke, zaten geriye gideceği bir nokta yok. Ama Türkiye’nin geriye gitmesi söz konusu'Suriye ile Türkiye arasında ne gibi pazarlıkların olduğunu bilmenin mümkün olmadığını dile getiren Aşnas, Suriye'nin yıkılmış bir ülke olarak geriye gideceği bir noktanın artık bulunmadığı ancak Türkiye'nin seçim süreciyle birlikte daha fazla sıkıştığı bir manzara bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Aşnas, seçimlere kadar sığınmacılar teması ve 'sembolik' şeylerin ön planı çıkacağı görüşünde:
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Ceyda Karan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ceyda Karan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
radyo, suriye, türkiye, rusya
radyo, suriye, türkiye, rusya
'Rusya-Türkiye-Suriye temasına tepkide çarpıcı benzerlik ABD ve Colani terminolojisinin çakışması'
10:42 04.01.2023 (güncellendi: 00:44 06.01.2023) Abone ol
Emir Aşnas'a göre, Rusya-Türkiye-Suriye üçlü teması sonrası Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Ankara'nın süreci ABD ile uzlaşı içinde yürütmek istemesine işaret. Suriye başlığının artık hakim sınıf ve bloklar açısından tahammülü zor bir hale geldiğini vurgulayan Aşnas, üçlü temasa tepkilerde ise ABD ile El Kaide terminolojisinin çakışmasına dikkat çekti.
Türk dış politikasında 2022 yılının son günlerine Suriye başlığı damgasını vurdu. Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğunda 28 Aralık'a 11 yıl sonra ilk kez Türkiye ve Suriye savunma bakanları, istihbarat şefleri eşliğinde bir araya geldiler. Rusya-Türkiye-Suriye üçlü teması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra aşamalı biçimde Suriye liderliğiyle görüşme arzusunu dile getirilmesinin ardından gelirken, tüm dünyanın dikkatini topladı.
Suriye'ye ağır Sezar yaptırımları uygulayan ABD yönetimi üçlü buluşmadan rahatsızlığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ocak ortasında çıkacağı ABD ziyareti vesilesiyle ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 18 Aralık'ta bir araya gelecek. Ankara'nın, güvenlik ve sığınmacı meselelerinin çözümü için Washington'ı ikna çabasına giriştiği değerlendirmeleri öne çıkıyor.
Hal böyleyken Türkiye'nin etkisindeki Suriye muhalefeti üçlü temas yoluyla çözüm bulunmasına yeşil ışık yakarken, Heyet Tahrir Şam (El Kaide) lideri Colani'den tıpkı ABD yönetimi gibi bir tepki yükseldi. Colani yayınladığı videoda 'Suriye devrimine devam' çağrısında bulundu.
Gelişmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.
'Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Ankara'nın süreci ABD ile uzlaşı halinde sürdürmek isteriğini gösteriyor'
Emir Aşnas'a göre Moskova'daki Rusya-Suriye-Türkiye üçlü temasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD seyahati, Ankara'nın Suriye dosyasını Washington'ı da ikna ederek ele almak istediğinin göstergesi:
"Burada bunu Türkiye’nin Batı ittifakıyla ilişkileri kapsamında ve Suriye’de bugüne kadar sadece Rusya ile değil Amerika ile de yürüttüğü işbirliği çerçevesinde bir şekilde Amerika ile olabildiğince anlaşarak ve ikna ederek yürümek istediğinin işareti olarak görmek lazım. Her ne kadar Astana süreciyle beraber 2017’den itibaren Türkiye’nin Rusya ve kısmen İran ile işbirliği halinde Suriye sorununa yaklaşımı ön plana çıkmaya başlasa da Suriye krizinin başından beri devam eden Amerika ile dinamiği değişmedi. YPG/SDG’nin yanı sıra ABD’nin hala Suriye’deki en temel müttefiklerinden biri Türkiye olmaya devam etmekte. Türkiye’nin NATO içindeki yeri açısından da Amerika ile her ne olursa olsun anlaşma veya uzlaşı halinde sürdürmek istediği açık.
'Ankara'nın tamamen Amerika’yı karşısına alacak bir tutuma girmesi eşyanın tabiatına aykırı olur'
Türkiye’nin, ABD’ye YPG konusunda serzenişinin yeni olmadığını ve bu konuda mesafe alamadığını anımsatan Aşnas, seçim sürecine girildiği bir aşamada Ankara'nın ABD'yi ne kadar karşısına alabileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti:
"Türkiye geçen yılın nisanından bu yana ‘Suriye’ye harekat yapacağım’ diyerek Amerika’ya işaret verdi. Son olarak Amerika’dan kesin bir 'hayır' yanıtı aldı. Dolayısıyla Türkiye burada mesafe alamadı. Türkiye, Suriye konusundaki açılımı, Amerika ile ilişkileri ve Batı ile ittifakına rağmen ne kadar değiştirebilir? Bu sorunun cevabı kolay verilemez. Seçimlerin de yaklaştığını düşünürsek, bunun karşılıklı olumlu-olumsuz etkileri olabilir. Bence, tamamen Amerika’yı karşısına alacak bir tutuma girmesi eşyanın tabiatına aykırı olur. Daha ziyade Amerika’ya kozlarını kullanarak, YPG’ye ilişkin tehlikeyi anlatarak bir yere kadar Amerika’yı uzlaşmaya itecektir"
'Türkiye’nin Suriye ile yakınlaşmaya bu kadar istekli görünmesinin temel nedeni de bu'
Aşnas, Suriye başlığının Türkiye'yi salt seçimle ilgili değil genel anlamda sıkıştırdığını, hakim sınıf ve bloklar açısından artık tahammül edilmesi zor bir duruma gelindiği görüşünde. Aşnas, üçlü temasın pek çokları için 'sürpriz' olduğunu belirtirken, bunda seçimlerin hızlandırıcı etkisine atıf yaptı:
"Sezar yasası gibi şeylerle uğraşmasına rağmen, Suriye’nin Cezayir’de yapılan Arap Birliği zirvesine katılımını dahi sağlayamadığını düşünürsek, Suriye sorununun çok daha uzun süre gerek siyasi gerek sahada çatışmalar anlamında devam edeceği çok açık. Suriye’nin Türkiye’yi sadece seçim süreciyle ilgili de değil genelde sıkıştıran boyutları var. Suriye sorununun geldiği nokta bu. Artık Suriye meselesi Türkiye açısından, yani devleti oluşturan bloklar ve hakim sınıflar açısından artık işlenilmesi ve tahammül edilmesi zor bir duruma geldi. Burada Rusya’nın baskısı da olsa Türkiye’nin Suriye ile yakınlaşmaya bu kadar istekli görünmesinin temel nedeni de bu. Savunma bakanlarının görüşmesinin bu kadar erken olması sürpriz oldu, çoğu kişiyi şaşırtı. Bu üzerinde çalışılan bir konuydu, 2019’da Moskova’daki Putin ve Erdoğan'ın toplantısı sonrasında, Türkiye ve Suriye arasında diyaloğun başlaması gerektiği, bunun Adana mutabakatına dayanabileceği konuşulmuştu. Kamuoyuna mal olmuş şekilde en az 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu sefer beklenmiyordu. Belki burada seçimlerin hızlandırıcı etkisi var."
'Buradaki çarpıcı benzerlik, ABD’nin kullandığı terminolojiyle Colani'nin kullandığı terminolojinin çakışması'
Yeni sürece Türkiye'nin desteklediği gruplarla Heyet Tahrir Şam'ın tepkilerinin farklılığına değinen Aşnas özellikle ABD Dışişleri ile HTŞ lideri Colani'nin terminolojilerinin çakışmasına dikkat çekti. Aşnas, Suriye Milli Ordusu'nun büyük ölçüde Türkiye'nin 'sözünden çıkmayacağını' belirtirken, ancak bu oluşum içindeki kimi grupların farklı tepkilerinin de önemli olduğunu vurguladı. Aşnas'a göre en büyük sorun İdlib'in merkezinde:
"El Kaide’nin tepkilerinin birazını çevirdim, Heyet Tahrir Şam liderinin kullandığı söylemler, ABD Dışişleri sözcüsünün terminolojisine çok benziyor. Türkiye’nin krizin ilk yıllarında kullandığı ve hala Türkiye’ye bağlı muhalefetin de kullandığı terminolojiye de çok benziyor. Ama buradaki çarpıcı benzerlik, ABD’nin kullandığı terminolojiyle Colani'nin kullandığı terminolojinin çakışması. Biraz üzeri kapalı tehdit de etti, ‘Biz devam edeceğiz’ dedi. Bu gücü oranında yapabileceği bir şey. Türkiye’ye bağlı grupları iki gruba ayırmak lazım, Suriye Milli Ordusu içindeki grupları söylüyorum. Birincisi, Türkiye'ye doğrudan bağlı örgütler var. Aslında Suriye Milli Ordusu içinde görünüyor ama orada sözüm ona Suriye geçici hükümeti içindeki savunma bakanlığına bağlılar ama bunlar lafta. Onlar doğrudan Türkiye ne derse onu yapan örgütler. Son derece net şekilde birkaç aydır ortaya çıktı. Silahlı insanların değil ama yönetimin çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Türkiye’nin onları razı etmekte çok büyük sorunla karşılaşmayacağını düşünüyorum. Ama Suriye Milli Ordusu’nun geçen aylarda Afrin’deki çatışmalarda da ortaya çıkan ayrışmada gördüğümüz özel bir üçüncü kolordu var. Yani İslam ve Şam cephesinin oluşturduğu üçüncü kolordunun bilinci daha yüksek. Şöyle bir haber de gördüm, birtakım komutanlar ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün açıklamasından sonra tepki göstermeye başladılar. ‘Barışmayacaklarını’ ve uzlaşmaya karşı olduklarını dile getirdiler. Burada bir sorun var ama en büyük sorun İdlib merkezinde. HTŞ ve onlarla hareket eden El Kaide bağlantılı birkaç örgüt daha var. Uygurlardan oluşan, Türkistan İslam Partisi, Kafkasya’dan, Özbeklerden birkaç örgüt var. Bunları ikna etmek epey zor olacak, mümkün olmayacak. Bunlar terör örgütü listesinde de bulunuyorlar."
'Suriye yıkılmış bir ülke, zaten geriye gideceği bir nokta yok. Ama Türkiye’nin geriye gitmesi söz konusu'
Suriye ile Türkiye arasında ne gibi pazarlıkların olduğunu bilmenin mümkün olmadığını dile getiren Aşnas, Suriye'nin yıkılmış bir ülke olarak geriye gideceği bir noktanın artık bulunmadığı ancak Türkiye'nin seçim süreciyle birlikte daha fazla sıkıştığı bir manzara bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Aşnas, seçimlere kadar sığınmacılar teması ve 'sembolik' şeylerin ön planı çıkacağı görüşünde:
"Suriye ile Türkiye arasında ne gibi pazarlıklar oldu, kim neyi ileri sürdü, kim neyi kabul etti; herkes kendi cephesini okuyor ve propaganda yapıyor. Ama şu net, Suriye tarafının kısmen de Türkiye tarafının İdlib ile ilgili bir önceliği var. En azından M4 yolunun kuzey ve güneyinin açılması ve yine ekonomik sıkıntılar içinde iki tarafın da istediği Cilvegözü kapısından Suriye’nin diğer bölgeleri ve Ortadoğu’ya transit yolun işler hale getirilmesi talebi var. Bu her iki ülkenin uzlaşabileceği bir konu olarak görünüyor. Bu da doğrudan İdlib’deki örgütlerle çatışmayı gerektiriyor. Bu çatışma seçimlerden sonraya kalacaktır diye tahmin edenler var. Türkiye burada zor durumda. Suriye yıkılmış bir ülke, ekonomik olarak da feci bir durumda. Zaten bu noktada geriye gideceği bir nokta yok, burada duruyor. Ama Türkiye’nin geriye gitmesi söz konusu. Bu nedenle Türkiye daha sıkışmış ve seçim süreci nedeniyle de daha fazla sıkışmış durumda. Hem bir taraftan kendisine bağlı Suriye Milli Ordusu unsurları hem de İdlib’deki cihatçı örgütleri idare etmek zorunda. Bir anlamda seçime kadar mültecilerle ilgili Suriye hükümetinin onayladığı gibi görünen bir açıklama ve buluşmaya ihtiyacı var. Bu anlamda da belki müzakerelerin devam edeceği ama sembolik bazı şeylerin ön plana çıkacağını öngörüyorum."