Rus Dışişleri: Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum
18:37 04.01.2023 (güncellendi: 18:47 04.01.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov, Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Safronkov, "Rusya'yı bölgeden koparmaya, onun bölge ülkeleriyle ilişkilerine nüfuz etmeye, onu İsrail-Filistin krizinin veya Ortadoğu'daki herhangi bir krizin çözüm sürecinden dışlamaya yönelik tüm girişimlerin 'siyasi saçmalık' ve başarısızlığa mahkum olduğuna eminim" dedi.
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Rusya'nın Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırdığını belirten Safronkov, Aurus marka Rus otomobillerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilmesinin planlandığına dikkat çekti.
ABD'nin son yıllarda uluslararası siyasette yaptığı zigzagları eleştiren Safronkov, bu durumun İsrail'in, Arapların ve dünya ülkelerinin büyük bölümünün ulusal çıkarlarını esas almaları gerektiğini düşünmeye sevk ettiğini vurguladı.
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Rusya'nın Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırdığını belirten Safronkov, Aurus marka Rus otomobillerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilmesinin planlandığına dikkat çekti.
ABD'nin son yıllarda uluslararası siyasette yaptığı zigzagları eleştiren Safronkov, bu durumun İsrail'in, Arapların ve dünya ülkelerinin büyük bölümünün ulusal çıkarlarını esas almaları gerektiğini düşünmeye sevk ettiğini vurguladı.