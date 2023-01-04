Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rus-disisleri-rusyayi-ortadogudan-koparmaya-yonelik-her-turlu-girisim-basarisizliga-mahkum-1065383727.html
Rus Dışişleri: Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum
Rus Dışişleri: Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov, Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T18:37+0300
2023-01-04T18:47+0300
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe81dedc50adaef91777199d86de321f.jpg
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Safronkov, "Rusya'yı bölgeden koparmaya, onun bölge ülkeleriyle ilişkilerine nüfuz etmeye, onu İsrail-Filistin krizinin veya Ortadoğu'daki herhangi bir krizin çözüm sürecinden dışlamaya yönelik tüm girişimlerin 'siyasi saçmalık' ve başarısızlığa mahkum olduğuna eminim" dedi.Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Rusya'nın Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırdığını belirten Safronkov, Aurus marka Rus otomobillerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilmesinin planlandığına dikkat çekti.ABD'nin son yıllarda uluslararası siyasette yaptığı zigzagları eleştiren Safronkov, bu durumun İsrail'in, Arapların ve dünya ülkelerinin büyük bölümünün ulusal çıkarlarını esas almaları gerektiğini düşünmeye sevk ettiğini vurguladı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a92b438938f72a23e7ce27b7c22e3dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ortadoğu
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ortadoğu

Rus Dışişleri: Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum

18:37 04.01.2023 (güncellendi: 18:47 04.01.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov, Rusya'yı Ortadoğu'dan koparmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Safronkov, "Rusya'yı bölgeden koparmaya, onun bölge ülkeleriyle ilişkilerine nüfuz etmeye, onu İsrail-Filistin krizinin veya Ortadoğu'daki herhangi bir krizin çözüm sürecinden dışlamaya yönelik tüm girişimlerin 'siyasi saçmalık' ve başarısızlığa mahkum olduğuna eminim" dedi.

Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Rusya'nın Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırdığını belirten Safronkov, Aurus marka Rus otomobillerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilmesinin planlandığına dikkat çekti.

ABD'nin son yıllarda uluslararası siyasette yaptığı zigzagları eleştiren Safronkov, bu durumun İsrail'in, Arapların ve dünya ülkelerinin büyük bölümünün ulusal çıkarlarını esas almaları gerektiğini düşünmeye sevk ettiğini vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала