https://sputniknews.com.tr/20230104/rostec-ihayla-mucadeleye-yonelik-yeni-nesil-araclarin-seri-uretimi-yakinda-baslayacak-1065382767.html
Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak
Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:59+0300
2023-01-04T17:59+0300
2023-01-04T18:04+0300
insansız hava aracı (iha)
rostec
dünya
rusya
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Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.
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insansız hava aracı (iha), rostec, rusya
insansız hava aracı (iha), rostec, rusya
Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak
17:59 04.01.2023 (güncellendi: 18:04 04.01.2023) Abone ol
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri üretime geçileceğini açıkladı.
Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.
Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.