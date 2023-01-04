Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rostec-ihayla-mucadeleye-yonelik-yeni-nesil-araclarin-seri-uretimi-yakinda-baslayacak-1065382767.html
Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak
Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:59+0300
2023-01-04T18:04+0300
insansız hava aracı (iha)
rostec
dünya
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0a/1044238647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9781d53cc3ce348b6d82820c8d0fbdbc.jpg
Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0a/1044238647_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_abfc304deb276dc35569bb9d67058bc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
insansız hava aracı (iha), rostec, rusya
insansız hava aracı (iha), rostec, rusya

Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak

17:59 04.01.2023 (güncellendi: 18:04 04.01.2023)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Multimedya arşivine gidinRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri üretime geçileceğini açıkladı.
Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.
Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала