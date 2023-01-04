https://sputniknews.com.tr/20230104/rostec-ihayla-mucadeleye-yonelik-yeni-nesil-araclarin-seri-uretimi-yakinda-baslayacak-1065382767.html

Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak

Rostec: İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacak

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T17:59+0300

2023-01-04T17:59+0300

2023-01-04T18:04+0300

insansız hava aracı (iha)

rostec

dünya

rusya

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Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.

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insansız hava aracı (iha), rostec, rusya