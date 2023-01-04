https://sputniknews.com.tr/20230104/romeo-ve-juliet-oyunculari-54-yil-sonra-yapim-sirketine-cinsel-istismar-davasi-acti-1065388919.html

'Romeo ve Juliet' oyuncuları 54 yıl sonra yapım şirketine cinsel istismar davası açtı

'Romeo ve Juliet' oyuncuları 54 yıl sonra yapım şirketine cinsel istismar davası açtı

İki başrol oyuncusu Olivia Hussey ve Leonard Whiting, 1968 yılında oynadıkları filmde alenen tacize uğradıklarını belirterek, yapımcı şirkete dava açtı... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T21:12+0300

2023-01-04T21:12+0300

2023-01-04T21:45+0300

yaşam

olivia hussey

paramount pictures

leonard whiting

franco zeffirellini

film

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1968 yılında çekilen 'Romeo ve Juliet' filminin iki yıldızı, o dönemde daha ergenken çıplak sahnelerde oynamak için kandırıldıklarını belirterek, yapınıcı şirkete Paramount Pictures'a 500 milyon dolarlık dava açtı.Şu an 71, o dönemde 15 yaşında olan oyuncu Olivia Hussey ile şu an 72, o dönemde 16 yaşında olan Leonard Whiting, ‘cinsel istismar ve taciz’ ile ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla Los Angeles Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.Dava dosyasına göre, 2019 yılında hayatını kaybeden yönetmen Franco Zeffirelli, çekimleri son günlere bırakılan filmin sonundaki yatak sahneleri için ten renginde özel kostümler giyeceklerini söyledi. Ancak çekim sabahı Zeffirelli, Romeo'yu oynayan Whiting'e ve Juliet'i oynayan Hussey'e özel kostüm değil sadece vücut makyajının yapılacağı bir sahne çekilmesi gerektiğini belirterek, kameranın çıplaklığı göstermeyecek şekilde konumlandırılacağına dair güvence verdiİki oyuncunun, ahlaksızlığa ve çocukların sömürülmesine karşı olan Kaliforniya ve federal yasalara aykırı olarak ve onların bilgisi olmadan çıplak sahnelerde oynatıldığı belirtine dava dosyasında, Zeffirelli’nin, onlara çıplak davranmaları gerektiğini aksi taktirde sahnenin yeteri kadar başarılı olmayacağını söylediği ifade edildi.Dosyaya göre, oyuncular, 'istendiği gibi vücut makyajı dışında herhangi bir seçenekleri olmadığını’ inandı.Söz konusu sahnede Whiting'in çıplak kalçaları ve Hussey'in çıplak göğüsleri kısa bir süreliğine görülüyor.Film ve tema şarkısı, o dönemde büyük ses getirirken, uzun süre de liselerde Shakespeare’in yazılarını öğrencilere öğretmek için okullarda da gösterildi.Hussey ve Whiting'in uzun süre duygusal ve zihinsel ıstırap çektiğini ve filmin elde ettiği başarının kariyerlerine yansımadığı hatırlatılan dilekçe, filmin vizyona girmesinden bu yana bütün bunlar göz önünde alındığında, oyuncuların 500 milyon dolardan fazla tazminat alma hakkı olduğu söylendi.Dava, bir dizi yeni davaya ve daha önce reddedilen diğer birçok davanın yeniden açılmasına yol açan, çocuklara yönelik cinsel istismar için zaman aşımını geçici olarak askıya alan bir Kaliforniya yasası uyarınca açıldı.Hussey, filmin 50. yıl dönümünde 2018 yılında Variety’ye verdiği demeçte sahneyi savunmuştu. "Benim yaşımdaki hiç kimse bunu daha önce yapmamıştı," diyen Hussey, yönetmen Zeffirelli'nin zevkle sahneye severek çektiğini belirterek, sahnenin "film için gerekli’ olduğunu söylemişti.Olivia Hussey ve Leonard Whiting'in avukatı Solomon Gresen, Variety'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Paramount şirketinden ise bu iddialar karşısında henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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olivia hussey, paramount pictures, leonard whiting, franco zeffirellini, film