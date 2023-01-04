Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi

Putin, 22 Aralık'ta Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Agata'nın Kuzey Işıkları'nı görme ve geyiğe binme dileği çıkmıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek ve geyiğe binmek isteyen Agata'nın dileğini gerçekleştirdi. Agata ve ailesi, 30 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na giderek gerçek bir kutup tatili yaptı.



Rusya lideri, dileğini gerçekleştirdiği Agata'yı ve annesini telefonla arayarak izlenimlerini sordu ve sohbet etti.