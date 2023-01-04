https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-kuzey-isiklarini-gormek-isteyen-8-yasindaki-kizin-yeni-yil-dilegini-gerceklestirdi-1065352256.html
Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin en doğusundaki bölgelerden Kurgan Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Agata Bılkova'nın Yeni Yıl dileğini... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T00:41+0300
2023-01-04T00:41+0300
2023-01-04T00:43+0300
dünya
vladimir putin
kuzey işıkları
agata bılkova
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Putin, 22 Aralık'ta Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Agata'nın Kuzey Işıkları'nı görme ve geyiğe binme dileği çıkmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek ve geyiğe binmek isteyen Agata'nın dileğini gerçekleştirdi. Agata ve ailesi, 30 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na giderek gerçek bir kutup tatili yaptı.Rusya lideri, dileğini gerçekleştirdiği Agata'yı ve annesini telefonla arayarak izlenimlerini sordu ve sohbet etti.
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vladimir putin, kuzey işıkları, agata bılkova
vladimir putin, kuzey işıkları, agata bılkova
Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
00:41 04.01.2023 (güncellendi: 00:43 04.01.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin en doğusundaki bölgelerden Kurgan Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Agata Bılkova'nın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdiği belirtildi.
Putin, 22 Aralık'ta Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Agata'nın Kuzey Işıkları'nı görme ve geyiğe binme dileği çıkmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek ve geyiğe binmek isteyen Agata'nın dileğini gerçekleştirdi. Agata ve ailesi, 30 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na giderek gerçek bir kutup tatili yaptı.
Rusya lideri, dileğini gerçekleştirdiği Agata'yı ve annesini telefonla arayarak izlenimlerini sordu ve sohbet etti.