Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-kuzey-isiklarini-gormek-isteyen-8-yasindaki-kizin-yeni-yil-dilegini-gerceklestirdi-1065352256.html
Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin en doğusundaki bölgelerden Kurgan Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Agata Bılkova'nın Yeni Yıl dileğini... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T00:41+0300
2023-01-04T00:43+0300
dünya
vladimir putin
kuzey işıkları
agata bılkova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065352099_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_4974de66abb6e2551a6630a92ddac8b9.jpg
Putin, 22 Aralık'ta Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Agata'nın Kuzey Işıkları'nı görme ve geyiğe binme dileği çıkmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek ve geyiğe binmek isteyen Agata'nın dileğini gerçekleştirdi. Agata ve ailesi, 30 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na giderek gerçek bir kutup tatili yaptı.Rusya lideri, dileğini gerçekleştirdiği Agata'yı ve annesini telefonla arayarak izlenimlerini sordu ve sohbet etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065352099_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_53d38d50339409bcc6072beaf0e6a515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kuzey işıkları, agata bılkova
vladimir putin, kuzey işıkları, agata bılkova

Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyen 8 yaşındaki kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi

00:41 04.01.2023 (güncellendi: 00:43 04.01.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin en doğusundaki bölgelerden Kurgan Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Agata Bılkova'nın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdiği belirtildi.
Putin, 22 Aralık'ta Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Agata'nın Kuzey Işıkları'nı görme ve geyiğe binme dileği çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Kuzey Işıkları'nı görmek ve geyiğe binmek isteyen Agata'nın dileğini gerçekleştirdi. Agata ve ailesi, 30 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na giderek gerçek bir kutup tatili yaptı.

Rusya lideri, dileğini gerçekleştirdiği Agata'yı ve annesini telefonla arayarak izlenimlerini sordu ve sohbet etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала