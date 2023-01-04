https://sputniknews.com.tr/20230104/meteorolojiden-istanbul-ve-bursanin-da-aralarinda-oldugu-8-il-icin-sari-kod-yogun-sis-bekleniyor-1065361220.html

Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 il için sarı kod: Yoğun sis bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 il için sarı kodlu 'yoğun sis' uyarısında bulundu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T08:58+0300

2023-01-04T08:58+0300

2023-01-04T08:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Hava sıcaklığıında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

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hava durumu, istanbul hava durumu, sis, meteoroloji