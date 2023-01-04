https://sputniknews.com.tr/20230104/melitopolde-ukrayna-gizli-servisi-icin-calisan-yerel-sakin-gozaltina-alindi-1065383017.html

Melitopol’de Ukrayna gizli servisi için çalışan yerel sakin gözaltına alındı

Melitopol’de Ukrayna gizli servisi için çalışan yerel sakin gözaltına alındı

Zaporojye Bölgesi’nin Melitopol şehrinde, Ukrayna Güvenlik Servisi’ne Rus asker ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veren bir yerel sakinin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T18:10+0300

2023-01-04T18:10+0300

2023-01-04T18:10+0300

melitopol

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Rus güvenlik güçlerinden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Arama sırasında, Ukrayna gizli servisi tarafından internet aracılığıyla işe alınan bir Melitopol sakini tespit edildi. Söz konusu vatandaş, Rus ordusu personeli ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veriyordu. Gözaltına alınan kişi ayrıca Rus askerlere yönelik fiziksel şiddet çağrısında bulunuyordu” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili materyallerin adalet organlarına devredildiği ifade edildi. Kaynaklar, bu suçtan hapis cezasının 12 ila 20 yıl arasında olduğunu kaydetti.RIA Novosti, Telegram kanalından, gözaltına alınan vatandaşının ifade verdiği görüntüleri paylaştı. Videoda, vatandaş yöneltilen suçları itiraf ediyor.

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melitopol, ukrayna, ukrayna krizi