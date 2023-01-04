https://sputniknews.com.tr/20230104/melitopolde-ukrayna-gizli-servisi-icin-calisan-yerel-sakin-gozaltina-alindi-1065383017.html
Melitopol’de Ukrayna gizli servisi için çalışan yerel sakin gözaltına alındı
Melitopol’de Ukrayna gizli servisi için çalışan yerel sakin gözaltına alındı
Zaporojye Bölgesi’nin Melitopol şehrinde, Ukrayna Güvenlik Servisi’ne Rus asker ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veren bir yerel sakinin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T18:10+0300
2023-01-04T18:10+0300
2023-01-04T18:10+0300
melitopol
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Rus güvenlik güçlerinden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Arama sırasında, Ukrayna gizli servisi tarafından internet aracılığıyla işe alınan bir Melitopol sakini tespit edildi. Söz konusu vatandaş, Rus ordusu personeli ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veriyordu. Gözaltına alınan kişi ayrıca Rus askerlere yönelik fiziksel şiddet çağrısında bulunuyordu” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili materyallerin adalet organlarına devredildiği ifade edildi. Kaynaklar, bu suçtan hapis cezasının 12 ila 20 yıl arasında olduğunu kaydetti.RIA Novosti, Telegram kanalından, gözaltına alınan vatandaşının ifade verdiği görüntüleri paylaştı. Videoda, vatandaş yöneltilen suçları itiraf ediyor.
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melitopol, ukrayna, ukrayna krizi
melitopol, ukrayna, ukrayna krizi
Melitopol’de Ukrayna gizli servisi için çalışan yerel sakin gözaltına alındı
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Zaporojye Bölgesi’nin Melitopol şehrinde, Ukrayna Güvenlik Servisi’ne Rus asker ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veren bir yerel sakinin gözaltına alındığı belirtildi.
Rus güvenlik güçlerinden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Arama sırasında, Ukrayna gizli servisi tarafından internet aracılığıyla işe alınan bir Melitopol sakini tespit edildi. Söz konusu vatandaş, Rus ordusu personeli ve teçhizatının konumu ve hareketiyle ilgili bilgi veriyordu. Gözaltına alınan kişi ayrıca Rus askerlere yönelik fiziksel şiddet çağrısında bulunuyordu” ifadesine yer verildi.
Olayla ilgili materyallerin adalet organlarına devredildiği ifade edildi. Kaynaklar, bu suçtan hapis cezasının 12 ila 20 yıl arasında olduğunu kaydetti.
RIA Novosti, Telegram
kanalından, gözaltına alınan vatandaşının ifade verdiği görüntüleri paylaştı. Videoda, vatandaş yöneltilen suçları itiraf ediyor.