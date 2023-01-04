https://sputniknews.com.tr/20230104/kuzey-ormanlari-savunmasi--beykozun-tamami-tehdit-altinda-1065374958.html
Kuzey Ormanları Savunması: Beykoz’un tamamı tehdit altında
Kuzey Ormanları Savunması: Beykoz’un tamamı tehdit altında
Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Selçuk Koçum, Beykoz’da gerçekleşen ağaç kesimleri konusunda “Beykoz, İstanbul’da nispeten bakir ormanlık alanların olduğu... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:24+0300
2023-01-04T14:24+0300
2023-01-04T14:24+0300
seyir hali
radyo
beykoz
orman
kuzey ormanları savunması
istanbul büyükşehir belediyesi
ziraat mühendisleri odası
inşaat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065374605_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_199b37403b316619252899d3c326d170.jpg
Kuzey Ormanları Savunması: Beykoz’un tamamı tehdit altında
Kuzey Ormanları Savunması: Beykoz’un tamamı tehdit altında
Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Selçuk Koçum, Beykoz’da gerçekleşen ağaç kesimlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Koçum, Beykoz ormanlarının İstanbul için önemini ve Nun Okullarına yakın arazide gerçekleşen kesimin sebebini “Beykoz, İstanbul’da nispeten bakir ormanlık alanların olduğu bir yer, İstanbul’daki yapılaşmayı düşünürsek artık Beykoz’a sıçramış durumdadır. Nun Okulları’nın olduğu bölgeden bahsedersek orası aslında inşaatın devam ettiği bir özel orman, aileye ait olduğu için kanunsal olarak bu ormanlık alanın belli bir kesimine inşaat yapabiliyor. Kanunsuz bir şey yok gibi görünüyor ama Beykoz artık bizim ciğerlerimiz, böyle baktığınız zaman içindeki her inşaat bizim ciğerlerimizden bir miktar götürüyor. Nun Okulları da aynı şekilde zamanında yapıldı” diye aktardı.‘İnşaat ile birlikte yolların açılması, ağaçların kesilmesi devam ediyor’Arazinin Merter arazisinin özel ormanı olduğunu belirten Koçum, ağaç kesiminin devam ettiğine dikkat çekerek, “Bahsettiğimiz alan Merter ailesine ait özel bir orman, 2018 yılında buraya 553 villadan oluşan bir proje planlanıyor. Burası 1800 dönümlük bir alan yüzde 6’sına bu yapılaşmayı planlamış durumdalar, o bölgeye çok yaklaşmak ve incelemek kolay değil. 30’a yakın blok yapılmış durumda, dörder daireli 152 blok planlanıyor. İnşaat başladığı için 30 civarı olduğunu düşündüğümüz blok çıkmış durumdadır İnşaat devam ediyor. İnşaat ile birlikte yolların açılması, ağaçların kesilmesi devam ediyor” şeklinde konuştu.‘Kuzey Ormanları Savunması olarak destek vermeye çalışıyoruz’Koçum, Beykoz’da ağaç kesimine sebebiyet vereceği düşünülen bir projenin durduğunu “Bir sevindirici durum var. Aynı alanda 267 parsel dükkan, okul, çarşı, cami benzeri yapılardan oluşan bir yapı vardı. Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bir takım davalar sonucu durduruldu. Bu bir emsal, biz Kuzey Ormanları Savunması olarak destek vermeye çalışıyoruz ama Beykoz Kent Dayanışması, Beykoz Çevre Dayanışması ve onların birlikte oluşturduğu ‘Beykoz’u Savunuyoruz’ buna benzer sivil toplum kuruluşları var. Onların direnci ile bu davalar kamuoyuna duyuruluyor” diye paylaştı.‘Aynı ailelerin ve inşaat firmalarının KİPTAŞ ile yaptığı bir proje var’Koçum, Beykoz’da durmuş olan henüz iptali gerçekleşmemiş bir Kiptaş projesine “Bir sıkıntı daha var. Nun Okulları’nın Karadeniz’e doğru olan tarafında gene aynı ailelerin ve inşaat firmalarının KİPTAŞ ile yaptığı bir proje var. O proje Allah’tan şu anda ilerlemiyor. Sanırım önceki İBB Başkanı döneminde yapılan bir takım anlaşmalar doğrultusunda hala proje iptal edilmedi. Beykoz’un tamamı tehdit altında, vatandaş olarak orada mücadele eden arkadaşlara destek vermekte fayda var” diye dikkat çekti.
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065374605_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8c7cea8c1aa8999fd43f1fc89c2cddcf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, beykoz, orman, kuzey ormanları savunması, istanbul büyükşehir belediyesi, ziraat mühendisleri odası, inşaat, аудио
radyo, beykoz, orman, kuzey ormanları savunması, istanbul büyükşehir belediyesi, ziraat mühendisleri odası, inşaat, аудио
Kuzey Ormanları Savunması: Beykoz’un tamamı tehdit altında
Abone ol
Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Selçuk Koçum, Beykoz’da gerçekleşen ağaç kesimleri konusunda “Beykoz, İstanbul’da nispeten bakir ormanlık alanların olduğu bir yer, İstanbul’daki yapılaşmayı düşünürsek artık Beykoz’a sıçramış durumdadır. Beykoz bizim ciğerlerimiz, içindeki her inşaat ciğerlerimizden götürüyor” dedi.
Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Selçuk Koçum, Beykoz’da gerçekleşen ağaç kesimlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Koçum, Beykoz ormanlarının İstanbul için önemini ve Nun Okullarına yakın arazide gerçekleşen kesimin sebebini “Beykoz, İstanbul’da nispeten bakir ormanlık alanların olduğu bir yer, İstanbul’daki yapılaşmayı düşünürsek artık Beykoz’a sıçramış durumdadır. Nun Okulları’nın olduğu bölgeden bahsedersek orası aslında inşaatın devam ettiği bir özel orman, aileye ait olduğu için kanunsal olarak bu ormanlık alanın belli bir kesimine inşaat yapabiliyor. Kanunsuz bir şey yok gibi görünüyor ama Beykoz artık bizim ciğerlerimiz, böyle baktığınız zaman içindeki her inşaat bizim ciğerlerimizden bir miktar götürüyor. Nun Okulları da aynı şekilde zamanında yapıldı” diye aktardı.
‘İnşaat ile birlikte yolların açılması, ağaçların kesilmesi devam ediyor’
Arazinin Merter arazisinin özel ormanı olduğunu belirten Koçum, ağaç kesiminin devam ettiğine dikkat çekerek, “Bahsettiğimiz alan Merter ailesine ait özel bir orman, 2018 yılında buraya 553 villadan oluşan bir proje planlanıyor. Burası 1800 dönümlük bir alan yüzde 6’sına bu yapılaşmayı planlamış durumdalar, o bölgeye çok yaklaşmak ve incelemek kolay değil. 30’a yakın blok yapılmış durumda, dörder daireli 152 blok planlanıyor. İnşaat başladığı için 30 civarı olduğunu düşündüğümüz blok çıkmış durumdadır İnşaat devam ediyor. İnşaat ile birlikte yolların açılması, ağaçların kesilmesi devam ediyor” şeklinde konuştu.
‘Kuzey Ormanları Savunması olarak destek vermeye çalışıyoruz’
Koçum, Beykoz’da ağaç kesimine sebebiyet vereceği düşünülen bir projenin durduğunu “Bir sevindirici durum var. Aynı alanda 267 parsel dükkan, okul, çarşı, cami benzeri yapılardan oluşan bir yapı vardı. Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bir takım davalar sonucu durduruldu. Bu bir emsal, biz Kuzey Ormanları Savunması olarak destek vermeye çalışıyoruz ama Beykoz Kent Dayanışması, Beykoz Çevre Dayanışması ve onların birlikte oluşturduğu ‘Beykoz’u Savunuyoruz’ buna benzer sivil toplum kuruluşları var. Onların direnci ile bu davalar kamuoyuna duyuruluyor” diye paylaştı.
‘Aynı ailelerin ve inşaat firmalarının KİPTAŞ ile yaptığı bir proje var’
Koçum, Beykoz’da durmuş olan henüz iptali gerçekleşmemiş bir Kiptaş projesine “Bir sıkıntı daha var. Nun Okulları’nın Karadeniz’e doğru olan tarafında gene aynı ailelerin ve inşaat firmalarının KİPTAŞ ile yaptığı bir proje var. O proje Allah’tan şu anda ilerlemiyor. Sanırım önceki İBB Başkanı döneminde yapılan bir takım anlaşmalar doğrultusunda hala proje iptal edilmedi. Beykoz’un tamamı tehdit altında, vatandaş olarak orada mücadele eden arkadaşlara destek vermekte fayda var” diye dikkat çekti.