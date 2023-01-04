https://sputniknews.com.tr/20230104/konya-adana-karayolunda-askeri-kamyonet-tira-carpti-2-asker-hayatini-kaybeti-1065363965.html
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybederken 2 asker ise... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:17+0300
2023-01-04T11:17+0300
2023-01-04T11:33+0300
yaşam
asker
şehit
konya
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065364929_30:0:1331:732_1920x0_80_0_0_f5a871f444af6b352c937c829cdf9b5c.png
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada bir astsubay ve bir er hayatını kaybederken, araçta bulunan iki asker de yaralandı.Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065364929_192:0:1168:732_1920x0_80_0_0_fee4f639c3e6d13b6df99d3ceaab531c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asker, şehit, konya, kaza
asker, şehit, konya, kaza
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
11:17 04.01.2023 (güncellendi: 11:33 04.01.2023) Abone ol
Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybederken 2 asker ise yaralandı.
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada bir astsubay ve bir er hayatını kaybederken, araçta bulunan iki asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.