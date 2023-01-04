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https://sputniknews.com.tr/20230104/konya-adana-karayolunda-askeri-kamyonet-tira-carpti-2-asker-hayatini-kaybeti-1065363965.html
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybederken 2 asker ise... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
asker
şehit
konya
kaza
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Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada bir astsubay ve bir er hayatını kaybederken, araçta bulunan iki asker de yaralandı.Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.
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asker, şehit, konya, kaza
asker, şehit, konya, kaza

Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti

11:17 04.01.2023 (güncellendi: 11:33 04.01.2023)
© DHAKonya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© DHA
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Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybederken 2 asker ise yaralandı.
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada bir astsubay ve bir er hayatını kaybederken, araçta bulunan iki asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.
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