https://sputniknews.com.tr/20230104/konya-adana-karayolunda-askeri-kamyonet-tira-carpti-2-asker-hayatini-kaybeti-1065363965.html

Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti

Konya-Adana karayolunda askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybeti

Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybederken 2 asker ise... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T11:17+0300

2023-01-04T11:17+0300

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yaşam

asker

şehit

konya

kaza

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Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada bir astsubay ve bir er hayatını kaybederken, araçta bulunan iki asker de yaralandı.Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.

konya

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2023

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asker, şehit, konya, kaza