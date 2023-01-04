Kazakistan'da dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi

© AA Fomin, Bitcoin madenciliğinin özünün ise işlemlerin herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan iletilmesinden ibaret olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Çiplerin bulunduğu bu cihazlar Bitcoin veya diğer kripto paralara gerekli önbelleği oluşturmak için kırılamayacak kadar uzun bir harf, sayı dizisini ortaya çıkarır. Tüm bunlardan sonra, veri işlemi başarıyla aktarılmış sayılır ve cihazın sahibi Bitcoin veya diğer kripto para birimi şeklinde kar elde eder." Yakın zamana kadar dünyanın en büyük ikinci kripto madeni sayılan tesisin yetkilisi, son bir yılda Kazakistan'da yaşanan elektrik krizi nedeniyle ithal elektrikle çalıştıklarını ve dünyada Bitcoin'in değer kaybetmesi gibi etkenlerden dolayı da faaliyetlerini sınırlandırdıklarını dile getirdi. Nurtoleuov, şirket olarak bunları geçici sıkıntı gördüklerini belirterek "Bitcoin grafiğine bakarsak hep dalgalı olduğunu görürüz. Bu yıl 'kripto kışı' yaşıyoruz. Ancak bu yıl önemli ölçüde yükselmesini bekliyoruz. Yaklaşık 100 bin dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz" dedi.