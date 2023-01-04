Kazakistan'da dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi
Ancak bu hangarlara ilk kez girenleri alışık olmadıkları bir gürültü karşılıyor. Makinelerden çıkan bu vızıltıya, kripto madenciler kendi aralarında 'dijital paranın sesi' diyor. Enegix Şirketi Hosting (Barındırma) Departmanı Müdürü Yersayın Nurtoleuov, şirket olarak küresel Bitcoin'in yüzde 1.3'lük payını elinde tuttuklarını söyledi. Nurtileuov, tesisin müşterilere saatte 180 megavat elektrik sağlama gücüne sahip olduğunu belirterek "Bizim veri merkezimize cihazını (bilgisayarını) yerleştiren müşterilerimize yatırımcılar diyoruz. Onlar buraya sadece cihazlarını getiriyorlar; cihazların açılması, internete bağlanması ve küresel kripto ağ gücüne erişiminin sağlanması gibi daha sonraki süreçlerle biz ilgileniyoruz. Yani şirketimiz genel anlamıyla kripto madenciliği yapan cihazlara ev sahipliği yapıyor ve çalışması için temel altyapısını sağlıyor" dedi.
Ancak bu hangarlara ilk kez girenleri alışık olmadıkları bir gürültü karşılıyor. Makinelerden çıkan bu vızıltıya, kripto madenciler kendi aralarında 'dijital paranın sesi' diyor. Enegix Şirketi Hosting (Barındırma) Departmanı Müdürü Yersayın Nurtoleuov, şirket olarak küresel Bitcoin'in yüzde 1.3'lük payını elinde tuttuklarını söyledi. Nurtileuov, tesisin müşterilere saatte 180 megavat elektrik sağlama gücüne sahip olduğunu belirterek "Bizim veri merkezimize cihazını (bilgisayarını) yerleştiren müşterilerimize yatırımcılar diyoruz. Onlar buraya sadece cihazlarını getiriyorlar; cihazların açılması, internete bağlanması ve küresel kripto ağ gücüne erişiminin sağlanması gibi daha sonraki süreçlerle biz ilgileniyoruz. Yani şirketimiz genel anlamıyla kripto madenciliği yapan cihazlara ev sahipliği yapıyor ve çalışması için temel altyapısını sağlıyor" dedi.