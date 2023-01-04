Kastamonu’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Tuana'nın avukatı: Herkes topu birbirine atıyor
21:38 04.01.2023 (güncellendi: 21:41 04.01.2023)
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
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Kastamonu’daki sel felaketinde can veren minik 11 yaşındaki Tuana'nın ölümüyle Avukat Deniz Aykal "Orada insanların hayatta kalması mucize. DSİ, belediyeyi, belediye DSİ’yi suçlamış. Suçu herkes birbirinin üzerine atmış" dedi.
Kastamonu’nun Ağustos 2021’de yaşadığı sel felaketinde can veren 11 yaşındaki Tuana İrem Işık için aile, ihmali olanların cezalandırılması amacıyla suç duyurusu yapmıştı. Savcılık, ‘doğal afet’ gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Deniz Aykal Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na hukuki süreci anlattı. Aykal, “Orada insanların hayatta kalması mucize. Belediye imar mevzuatına ilişkin savunmasında, 44 yıldır dere 30 metredir demiş ve sonrasında birbirlerini suçlamışlar. DSİ, belediyeyi, belediye DSİ’yi suçlamış. Suçu herkes birbirinin üzerine atmış. O gün yağan yağmur için 500 yılda bir olma ihtimali olabilecek bir durum demişler” diye konuştu.
Avukat Aykal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar var elimizde. Doğal afet olarak görmüş savcılık. Kamu kurumlarının ve yöneticilerinin herhangi bir suçu yoktur demiş. 1960 yılından bugüne kadar bölgede yağan yağışın meteorolojinin verileri almışlar ve bu verilerden hareketle ortalama yağan yağışı hesaplamışlar. Selin yaşandığı gün ise ortalamanın çok çok üstünde bir yağış yağdığı, öngörülemeyecek bir durum olduğunu ileri sürmüşler. Öngörülemeyecek durumdan dolayı da kamu kurumlarının sorumluluğu yoktur demiş savcılık.
1960 yılından bugüne kadar aldıkları veriler üzerinden ortalama bir hesap yapılmış. DSİ’nin yapmış olduğu bir rapor var. O gün yağan yağmur için 500 yılda bir olma ihtimali olabilecek bir durum demişler. İçişleri Bakanlığı, DSİ ve belediye de savunmayı bunun üzerinden yapmış. 60 yıllık bir ölçüm var onun üzerinden ortalama bir hesap yapılmış ve 500 yılda bir olma ihtimali olma ihtimali denilmiş.
Selden 4-5 ay sonra bölgeye gittim. Orada insanların hayatta kalması mucize. Belediye imar mevzuatına ilişkin savunmasında, 44 yıldır dere 30 metredir demiş ve sonrasında birbirlerini suçlamışlar. DSİ, belediyeyi belediye DSİ’yi suçlamış. Suçu herkes birbirinin üzerine atmış. Bu hafta Sulh Ceza Hakimliği’nde itirazımızı gerçekleştireceğiz. Selin olup olmayacağına dair anons yapıldı mı diye çok tartışılmıştı. Annesi, arabalarınızı yüksek yerlere çekin diye anons yapıldığına dair iddiası var. Ailenin iki kızı var ve küçük kızı üst kattaki komşularında. Anne vefat eden kızı ile birlikte evde. Arabalarınızı yüksek yerlere çekin diye anons edildi ben de dışarı çıktım arabamı yukarı çektim ama eve geri dönemedim diyor. Ev yeni bir bina ve giriş katta. O an sel basmış. Eğer sel baskını olabilir, üst katlara çıkın diye bir anons olsaydı kızı Tuana’yı alır yukarı çıkardı.”