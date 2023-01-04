Kastamonu’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Tuana'nın avukatı: Herkes topu birbirine atıyor

Selden 4-5 ay sonra bölgeye gittim. Orada insanların hayatta kalması mucize. Belediye imar mevzuatına ilişkin savunmasında, 44 yıldır dere 30 metredir demiş ve sonrasında birbirlerini suçlamışlar. DSİ, belediyeyi belediye DSİ’yi suçlamış. Suçu herkes birbirinin üzerine atmış. Bu hafta Sulh Ceza Hakimliği’nde itirazımızı gerçekleştireceğiz. Selin olup olmayacağına dair anons yapıldı mı diye çok tartışılmıştı. Annesi, arabalarınızı yüksek yerlere çekin diye anons yapıldığına dair iddiası var. Ailenin iki kızı var ve küçük kızı üst kattaki komşularında. Anne vefat eden kızı ile birlikte evde. Arabalarınızı yüksek yerlere çekin diye anons edildi ben de dışarı çıktım arabamı yukarı çektim ama eve geri dönemedim diyor. Ev yeni bir bina ve giriş katta. O an sel basmış. Eğer sel baskını olabilir, üst katlara çıkın diye bir anons olsaydı kızı Tuana’yı alır yukarı çıkardı.”