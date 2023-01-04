https://sputniknews.com.tr/20230104/istanbul-bogazinda-deniz-anasi-istilasi-1065361971.html
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Sahili beyaza bürüyen denizanaları drone ile görüntülendi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:07+0300
2023-01-04T10:07+0300
2023-01-04T10:07+0300
yaşam
deniz anası
istanbul
sahil
kirlilik
deniz
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İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız’’ dedi.Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil’’ diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220508/izmit-korfezinde-sahil-denizanalariyla-doldu-1056184815.html
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deniz anası, istanbul, sahil, kirlilik, deniz
deniz anası, istanbul, sahil, kirlilik, deniz
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
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Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Sahili beyaza bürüyen denizanaları drone ile görüntülendi.
İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı.
Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız’’ dedi.
Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil’’ diye konuştu.