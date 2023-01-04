https://sputniknews.com.tr/20230104/istanbul-bogazinda-deniz-anasi-istilasi-1065361971.html

İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası

İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası

Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Sahili beyaza bürüyen denizanaları drone ile görüntülendi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

deniz anası

istanbul

sahil

kirlilik

deniz

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İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız’’ dedi.Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil’’ diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220508/izmit-korfezinde-sahil-denizanalariyla-doldu-1056184815.html

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deniz anası, istanbul, sahil, kirlilik, deniz